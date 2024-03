El pleno de Alcoy aprueba sumarse al estudio industrial del Consell pese a las dudas del gobierno local

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este viernes la adhesión del municipio al plan estratégico para el impulso de la actividad industrial en las comarcas del norte de Alicante y el sur de Valencia que promueve el Consell, y que dio a conocer esta misma semana el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco. La propuesta, planteada por el grupo municipal del PP, ha salido adelante pese a las dudas expresadas por el equipo de gobierno, que teme que este estudio se quede en papel mojado y ha optado por abstenerse. Con todo, los 13 votos de la oposición en conjunto, incluido Guanyar Alcoi, han superado a los 12 del PSOE y Compromís.

La edil valencianista Elisa Guillem, que tiene las competencias en Industria en este mandato, ha sido la encargada de defender la postura del gobierno bipartito. Compromís y el PSOE han puesto como condición para apoyar la moción que se incluyeran medidas de apoyo concreto a los sectores tradicionales de estas comarcas, y también calendario de inversiones. La concejal ha añadido que "sin un apoyo económico, esta propuesta no tiene ningún sentido", haciendo hincapié en que se queda en un mero "brindis al sol". El PP ha aceptado la primera alegación, pero no la segunda, por lo que el equipo de gobierno ha mantenido el sentido inicial de su voto.

Por su parte, el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, se ha mostrado en líneas generales de acuerdo con la moción pero ha pedido el impulso a la industria vaya acompañado de la creación de "una red de movilidad sostenible", y que en la toma de decisiones se tenga en cuenta la opinión de los sindicatos y las organizaciones ecologistas. También el concejal de Vox Carlos García ha considerado que este puede ser "el comienzo de hacer las cosas bien". El portavoz de los populares, Carlos Pastor, ha agradecido los apoyos y ha señalado que ahora es momento de "definir lo que queremos", para después "planificar las inversiones necesarias.

Escuadra del Mig de la filà Guzmanes de las Fiestas de Alcoy del año pasado. / Juani Ruz

No ha sido este el único revés que el equipo de gobierno en el pleno de este viernes. Además de ver aprobada sin su apoyo la moción del PP sobre la industria, ha sido rechazada la propuesta del PSOE de exigir a la Diputación que otorgue una ayuda directa a la Asociación de San Jorge, y apoyar así económicamente los Moros y Cristianos de Alcoy. El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha defendido que la citada entidad organiza una celebración "de Interés Turístico Internacional", con la que no está de más que la institución provincial tenga "un gesto". El vicealcalde, Àlex Cerradelo, ha apoyado la medida, considerando que era válido el hecho de hacerla en el pleno municipal y no en el de la Diputación.

Sin embargo, el edil popular Kiko Cantó ha replicado que "no vamos a utilizar las Fiestas con sus fines políticos", y también el portavoz de Vox, David Abad, ha señalado que "no vemos el motivo" de llevar este tema al pleno, solo que "esto es una disputa entre PP y PSOE". También se ha desmarcado Guanyar, llegando su portavoz a plantearse "si es que hay algún problema en la Asociación de San Jorge" de tipo económico, que haga necesaria una ayuda directa. "Si no, no entiendo esa necesidad", ha remarcado Rodríguez. Los 13 votos en contra de la oposición han impedido que el texto salga adelante.

Nuevo consejo municipal

En lo que sí ha habido unanimidad, hasta el punto de no someterse a debate siquiera, ha sido en la creación del Consejo de Inclusión y Derechos Sociales, que sustituye al antiguo Consejo de Bienestar Social. Su objetivo, según fuentes municipales, será "conocer la situación social del municipio de forma continuada", para poder así desarrollar una política social acorde con esa realidad. La edil delegada del área, Aroa Mira, ha destacado que el nuevo órgano "amplía la mirada a otras áreas que tienen que ver con el ámbito social" e intentando cambiar las fórmulas de trabajo y reflexión entre la Administración y las entidades del tercer sector, "haciéndolas más operativas y flexibles".

Dia de la mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el próximo viernes, el pleno ha aprobado una moción en defensa de la igualdad, con los votos del PSOE, el PP, Compromís y Guanyar. En sus turnos de palabra, cada una de estas formaciones ha elogiado la figura de una mujer pionera en su ámbito. Así, la edil de Guanyar Mari Carmen Paredes ha reivindicado a la activista anarquista Concepció Cerdà, mientras que la concejal popular Amalia Payá ha recordado a la empresaria Carmen Vidal, fundadora de la firma Germaine de Capuccini. Por su parte, la socialista Aroa Mira ha citado a las primeras concejales de Alcoy en 1979, Concha Martínez, María Julia Miró y Nereida Company, así como a las mujeres de Fonèvol, y por Compromís Àlex Cerradelo ha elogiado a la maestra Marifé Arroyo, impulsora de la introducción del valenciano en la escuela en la década de 1970.