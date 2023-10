El Ayuntamiento de Alcoy ha dado luz verde al proceso para expropiar los terrenos necesarios para la construcción de un nuevo acceso al polígono industrial Santiago Payá, que sustituya al puente inutilizado desde hace ya 11 años. De esta forma, la administración local sigue adelante con el trámite para conseguir la titularidad de ese suelo, ahora ya con el respaldo de todos los grupos municipales. Con esta medida se pretende agilizar la ejecución del proyecto, y también acogerse a algunas líneas de financiación para sufragar las obras.

El asunto se abordó en el último pleno municipal ordinario, la semana pasada. En septiembre, el asunto ya había llegado al orden del día de la sesión, pero a través de una pregunta formulada por el PP para conocer el estado del proceso para construir el vial. Entonces, la concejal de Industria, Elisa Guillem, anunció que se habían iniciado los trámites para expropiar los terrenos, al no haberse alcanzado un acuerdo con sus dueños para que los cedieran. En esta ocasión, el gobierno municipal llevaba a pleno el inicio de ese proceso administrativo con el objetivo de aprobarlo.

El acuerdo salió adelante por unanimidad, lo que refuerza la idea de que todos los grupos políticos del Ayuntamiento están de acuerdo en que este proceso se acelere lo máximo posible y se ponga fin cuanto antes a las deficiencias en el acceso al polígono que hay desde 2012. En esta misma idea abundó el portavoz de Vox, David Abad, uno de los pocos que hizo uso de su turno de palabra, al señalar que "la palabra expropiar no gusta, pero después de leer el expediente, parece ser la única solución", anunciando que su grupo votaría a favor. Por su parte, la edil del PP Lirios García, que había llevado el asunto al anterior pleno, pidió algo más de información al equipo de gobierno.

La concejal popular solicitó saber, entre otros aspectos, si los pasos dados en torno a este tema en el anterior mandato por parte del que era entonces concejal de Industria, Jordi Segura, habían sido válidos o si el proceso comenzaba de cero. En este sentido, la edil de Patrimonio, Teresa Sanjuán, que habló en nombre del equipo de gobierno, confirmó que se ha continuado con el procedimiento iniciado siendo concejal Segura, y también que, a pesar de que se haya iniciado una expropiación, en ningún momento se ha descartado la idea de llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos.

Al respecto, Sanjuán indicó que "siempre estamos en el camino del diálogo y en él seguimos", y que "al mismo tiempo que estamos negociando hemos iniciado el proceso de expropiación, para que este tema no se vaya más allá", en alusión al tiempo que hace ya desde que el anterior puente quedó inutilizado. Así, la edil aseguró que "si de aquí a que llegue el momento de realizar la expropiación llegamos a un acuerdo, lo aceptaremos", y será esa la fórmula con que el Ayuntamiento se haga con los terrenos. Pero si no es así, "no podemos estar más tiempo así", señaló.

Esta vez, al contrario de lo ocurrido en el pleno de septiembre, las explicaciones del equipo de gobierno sí convencieron al PP, que votó a favor de la expropiación, al igual que los demás grupos. De esta forma, sigue adelante el proceso. El Ayuntamiento quiere agilizarlo para, entre otras cosas, aspirar a costear la obra mediante una subvención pública. En concreto, según indicó en la anterior sesión plenaria la edil de Industria, se haría a través de una ayuda que se espera recibir del Plan Planifica de la Diputación, destinando en torno al 50% a la construcción de este vial. Así, la obra tendría un coste cercano a los 900.000 euros.

El puente de acceso al polígono Santiago Payá, como ha publicado este periódico en diversas ocasiones, quedó inutilizado en 2012 por un corrimiento de tierras. Todavía puede verse, completamente deformado y abandonado. Desde entonces, a esta zona fabril se llega por un vial provisional, más pegado a la ladera, que también ha sufrido puntualmente daños por arrastres y desprendimientos que se han producido en la zona como consecuencia de fuertes lluvias.