La Conselleria de Sanidad alcanzó ayer un acuerdo con la mayoría de los sindicatos del sector para poner en marcha las primeras medidas del plan de choque anunciado por la consellera, Ana Barceló, con la intención de rebajar la presión asistencial en los centros de salud.

«Pese a las medidas de refuerzo y la incorporación de 307 puestos estructurales, con un media de 1.500 pacientes por médico de familia y menos de 900 niños por pediatra, la presión asistencial en Atención Primaria, añadida a la sobrecarga relacionada con la pandemia por la covid-19, sigue generando demora en la consulta a demanda por parte de la ciudadanía». Bajo esta premisa, que figura en el preámbulo del acuerdo, Sanidad ha logrado el voto de UGT, CC OO, UGT y la Intersindical para poner en marcha su programa de «refuerzo de la Atención Primaria».

De forma voluntaria, los médicos y enfermeros que así lo decidan, podrán prorrogar su jornada con consultas por las tardes para que la listas de espera en los centros de salud no se eternicen.

La medida contempla el pago extra de 36 euros la hora para los médicos y de 23 euros la hora para los enfermeros y otros profesionales como las matronas, con la opción de trabajar otras dos horas y media o cinco horas más por las tardes con una media de 180 y 117 euros respectivamente.

La conselleria ve necesario incorporar este programa para «contener el exceso de carga asistencial» y así lo han entendido los sindicatos firmantes, pero no así el sindicato médico CESM que se ha opuesto, ni el CSIF que se ha abstenido.

Desde el CESM explicaron ayer al término de la mesa sectorial, que la solicitud de rebajar la sobrecarga a los facultativos partió del Foro Médico que integra dicha formación para descargarles de trabajo, y que el hecho de no cerrar las agendas diarias de los médicos de Atención Primaria en los centros de salud hasta los 30 pacientes «sigue impidiendo una atención adecuada».

Es la principal razón que aducen para haber votado en contra. El acuerdo concreta que las consultas de refuerzo por las tardes no podrán exceder de los 30 pacientes, pero no pone tope a las de las mañanas y el sindicato médico critica que atender a 50 y 60 pacientes de media como hasta ahora no dejará ganas ni fuerzas a los médicos para volver por la tarde.

También pone pega esta formación a la cuantía económica porque reclaman el mismo pago que en las autonomía que han puesto en marcha un plan de choque similar, «como Madrid, Murcia o Balerares, donde pagan 50 euros la hora a los médicos» que se ofrecen a trabajar por las tardes también.

Para llevar a la práctica el acuerdo debe aprobarlo el Consell y hacerse público en el DOGV. Sanidad contempla que esté en vigor «el cuarto trimestre de 2020», hasta el 31 de diciembre de este año.