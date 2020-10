La incidencia del coronavirus ha bajado en seis de los diez departamentos de la provincia durante el primer mes del curso escolar, tal y como señalan los datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Según las cifras más recientes por departamentos sanitarios que se han publicado, referidas al miércoles 7 de octubre, la cifra de casos activos -notificados en los 14 días anteriores- y su proporción por cada 100.000 habitantes ha disminuido en estas semanas en las áreas de Dénia, Alcoy, La Vila Joiosa, Sant Joan d'Alacant, Alicante-Hospital General y Torrevieja. Esto ha hecho posible que la incidencia media provincial se encuentre ahora mismo prácticamente igual que hace un mes, en 104,64 casos por 100.000 habitantes frente a los 104,91 del inicio de septiembre.

La evolución ha sido especialmente positiva en el departamento de Dénia, donde el 7 de septiembre había 402 casos activos, con una incidencia de 234,07 por 100.000 habitantes, cifras que un mes después han descendido, respectivamente, a 52 y 30,28. Hay que recordar, en este sentido, que la situación fue bastante preocupante a lo largo de casi todo el verano en varios puntos de la Marina Alta, sobre todo en Dénia. En las últimas semanas, sin embargo, las altas han superado con creces a la aparición de nuevos contagios, los cuales, no obstante, conviene recordar que se han seguido produciendo. Algo similar ha ocurrido en el departamento de la Marina Baixa, con el hospital de La Vila Joiosa como centro de referencia. Aquí han pasado en el último mes de 191 casos activos a 101, y de una incidencia de 103,07 a 54,5 por 100.000 habitantes.

La cara opuesta está en los departamentos de Elda, Elche-Hospital General, Elche-Crevillent y Orihuela, donde el impacto de la pandemia es ahora mismo superior al que se registraba hace un mes. Es especialmente llamativo el incremento que se ha producido en el área del Hospital General de Elche, que a principios de septiembre tenía 63,2 casos activos por cada 100.000 habitantes y ahora mismo se sitúa a la cabeza en la provincia, con una incidencia de 169,51. Muy cerca, con 165,33 casos activos por 100.000 habitantes, está el departamento de salud de Orihuela, donde además el índice está aumentando de forma importante en los últimos días. En el área de Elda, en cambio, se observa una estabilización en la última semana, pero la incidencia actual de 138,71 continúa siendo mucho más alta que la de hace un mes de 40,61.

La mejora de las cifras en estas semanas en seis departamentos deja ver que el arranque del curso escolar, con las clases presenciales y la convivencia entre alumnos de un mismo «grupo burbuja», no ha tenido un impacto significativo en la evolución de la pandemia, o al menos no de forma generalizada. Esto no quiere decir, obviamente, que no se hayan producido contagios directamente ligados a la actividad lectiva; la propia Conselleria de Sanidad ha venido informando de los brotes registrados en el ámbito educativo. Pero no ha supuesto, a la vista de las cifras y al menos por ahora, un aumento exponencial de contagios.

Los brotes en el ámbito escolar han sido hasta la fecha poco significativos, con ejemplos a lo largo de la última semana en Dénia y Elda y a finales de septiembre en Santa Pola, y tampoco ha habido que poner en cuarentena aulas de manera generalizada. No obstante, es verdad que poco a poco va creciendo el número de grupos en los que aparece algún caso de coronavirus, por lo que no hay que menoscabar en ningún caso el problema ni dejar de extremar las precauciones. Según los datos más recientes que ha proporcionado la Conselleria de Educación, del lunes pasado -hoy o mañana actualizará los números-, hay ahora mismo 173 grupos escolares confinados en la provincia, pertenecientes a 117 centros.

Fuentes de la Conselleria destacan que el 98,9% de los grupos siguen dando clase con normalidad, aunque si se comparan esas cifras con las de la semana anterior se observa el incremento de la incidencia: entonces eran 127 los grupos confinados, de 89 centros escolares de toda la provincia. Por lo tanto, el impacto del curso sobre el desarrollo de la pandemia no parece decisivo, pero sí está claro que es un factor más, y sobre él, por lo tanto, no se debe relajar la vigilancia.Aumento de casos del 72%

Hay que tener en cuenta que, al margen de que baje en buena parte de la provincia la incidencia de la pandemia, el número absoluto de casos de coronavirus sigue incrementándose, por lo que la crisis sanitaria está lejos de apagarse. En el último mes, el acumulado se ha incrementado en prácticamente un 72%, de los 8.724 que se contabilizaban el pasado 7 de septiembre a los 14.996 del mismo día de octubre. El mayor aumento relativo se ha dado en el departamento de Orihuela, donde la cifra actual de 1.304 es más del doble de los 611 de hace un mes. Por el contrario, en el área de Alcoy el crecimiento ha sido del 42,86%, y ahora es la única que está por debajo de los 1.000 casos.

29 municipios con índices de contagios por encima de la media provincial

En estos momentos son 29 los municipios de Alicante cuya incidencia de casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa por encima de la media provincial, que es de 104,64. Entre ellos hay algunos pueblos pequeños, donde la poca población hace que la tasa de incidencia sea muy alta pero en realidad la situación no es muy complicada. Por ejemplo, el Ràfol d’Almúnia y Sagra tienen índices de 306,28 y 245,10, pero sólo 2 y 1 casos activos, respectivamente. Sin embargo, las incidencias de 180,55, 166,64 y 165,58 en Elda, Orihuela y Elche, respectivamente, sí reflejan una coyuntura más preocupante. En estas ciudades hay ahora mismo 95, 129 y 385 casos activos, y también en Santa Pola la incidencia es de 160,96, con 52 afectados. La situación más delicada sigue siendo la de Pinoso, con 36 casos activos y un índice de 451,92, aunque la situación ha mejorado de manera importante en los últimos días. La vecina Algueña tiene un indicador de 449,1 debido a su poca población, pero sólo 6 casos activos. En cambio, son destacables las altas incidencias de localidades medianas como Dolores (254,35), Albatera (244,32), Cox (205,56), Castalla (197,56), Muro (182,33) y Banyeres (169,78).