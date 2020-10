El bipartito de Alicante ha acusado hoy a la izquierda de "abandonar a los vecinos y desatender sus denuncias diarias y problemas con la mendicidad coactiva, los gorrillas, las mafias organizadas y las acampadas ilegales en la ciudad". El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha pedido a los grupos políticos de la oposición que "se sumen y apoyen la nueva Ordenanza Cívica en el próximo Pleno", poniéndose "del lado de los que queremos combatir las mafias que explotan a las personas". La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante dio ayer luz verde al proyecto de ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, que recupera un documento impulsado en 2011 por el gobierno de Sonia Castedo y que derogó el tripartito al llegar al gobierno. La ordenanza contempla multas de hasta 3.000 euros por ejercer la mendicidad y la prostitución.

Según el bipartito, la izquierda lo único que hizo al llegar al gobierno municipal hace algo más de cinco años fue derogar de la anterior ordenanza y a continuación "le dio la espalda tanto a las personas sin techo como a los vecinos de Alicante". Para el concejal, el actual equipo de gobierno, tras cinco años de abandono a los vecinos de Alicante, "lo que está haciendo es impulsar una nueva Ordenanza de Convivencia Cívica basada en un modelo emanado de la FEMP y respaldado con un amplio consenso, que nace para dar soluciones a los conflictos y problemas que ha generado está práctica, impulsada en su gran mayoría por mafias organizadas".

Con esta nueva normativa, apunta el edil González, "se va a actuar contra las conductas que de forma abusiva ocupan nuestros espacios públicos, contra la mendicidad coactiva, contra los actos vandálicos, contra los conflictos, los ruidos y molestias, y contra las acampadas ilegales". Según el edil del PP, esta ordenanza "busca una solución a un problema real, con medidas sociales pero también dando instrumentos legales a nuestra Policía Local para que pueda actuar en respuesta a las denuncias de nuestros vecinos".

Tras las críticas iniciales, desde el Grupo Municipal Socialista consideran "muy desafortunadas" las declaraciones del edil de Seguridad, José Ramón González, afirmando que la "izquierda ha desatendido a la ciudadanía por derogar la ordenanza de Sonia Castedo contra la mendicidad". El PSOE asegura que "siempre ha estado y estará en contra de las mafias que extorsionen a los alicantinos, “lo que no podemos apoyar es una ordenanza que persigue a las personas más vulnerables que serán multadas por el mero hecho de ser pobres, de no tener un techo. Nos parece absolutamente despreciable", según ha indicado el portavoz socialista, Francesc Sanguino, quien añade que "si como afirma el concejal serán los Servicios Sociales quien atienda a esa población en riesgo de exclusión social, tendrá que haber una previsión o un centro donde atenderlos y cobijarlos -el CAI está saturado, solo caben 60 personas y solo pueden estar 15 días alojados- y un equipo técnico específico, ya que el actual está desbordado a causa de la Covid 19, que ha puesto en evidencia la falta de medios que este Ayuntamiento ha dispuesto para las personas más vulnerables".

La edil socialista Lola Vílchez, por su parte, afirma que "en lugar de la ordenanza, que debería de haber sido consensuada con todos los grupos municipales, tiene que diseñarse un plan de choque que ayude a reducir esta población que está tirada en la calle. De nada sirve multar, perseguir, coaccionar... Las personas sin hogar lo que necesitan es atención y toda la ayuda posible del Ayuntamiento".

Desde Unidas Podemos han subrayado que el bipartito "sigue señalando a las personas en situación de pobreza y sin hogar", a la vez que critican que "ni una palabra han dedicado en sobre ofrecer una alternativa habitacional o sobre aplicar políticas públicas de protección a las personas vulnerables". El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha señalado que Alicante tiene un bipartito que "se dedica a hacer oposición a la oposición". "Dos años de gobierno en el que han abandonado complemente a la mayoría social alicantina y ahora buscan culpables de su incapacidad en la bancada de enfrente. Si son incapaces de gestionar, que dimitan", ha añadido.

Por último, desde Compromís, han insistito hoy que"la nueva ordenanza, más allá de otras consideraciones sobre su orientación, no tiene sentido si no va acompañada de políticas de inclusión social para las personas más vulnerables". "Estamos de acuerdo, -se ha señalado desde Compromís-, en luchar contra las mafias de personas y aquellas conductas que no respetan la convivencia ciudadana, pero la ordenanza, para ser realmente útil contra la exclusión social, debe estar integrada en la estrategia del Plan de Inclusión Social que se está trabajando en el Ayuntamiento".

Desde la coalición asegurna "no entender que la prioridad social sea la que mueva la nueva iniciativa del bipartito de Barcala". "No nos creemos que eso sea la prioridad, cuando no hemos visto a la concejala de Acción Social decir absolutamente nada sobre este tema, o cuando vemos que en la Cuarta Modificación de Crédito solo están incorporados estudios en materia social, pero no hay ninguna medida a ejecutar. El Bipartito de derechas debe abandonar la demagogia y el tono incendiario de sus declaraciones", ha añadido el concejal Rafael Mas (Compromís).