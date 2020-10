Nueva cesión del bipartito de Alicante a Unidas Podemos de cara a la cuarta modificación del Presupuesto, que se anunció como un cambio para incluir partidas necesarias para luchar contra la crisis socioeconómica surgida por la pandemia de coronavirus. Tras retirar una partida para la compra de mobiliario para la Concejalía de Urbanismo (de 163.000 euros), el gobierno municipal ha comunicado a la formación dirigida por Xavier López que también quitará de la propuesta una partida para la adquisición de vehículos (82.728 euros).

Esta sería la segunda partida retirada del proyecto de cambio del Presupuesto a petición de Unidas Podemos, a quien además se le prevé incluir cuatro peticiones: adecuación del centro social de El Moralet, reparaciones en el polideportivo y el estudio para un centro sociocomunitario en Colonia Requena, además de otro estudio sobre viviendas vacías en la ciudad de Alicante.

En total, las cuatro peticiones de Unidas Podemos rondan los 100.000 euros, según la coalición, que no conoce qué partidas se han eliminado del documento anterior para ajustar una modificación que prevé rondar los 4,1 millones de euros. En Unidas Podemos, pese a las numerosas cesiones desde el bipartito, aún no tienen decidido su voto, ya que siguen teniendo dudas respecto a los 656.000 euros destinados a las cuotas de urbanización de la APA9, en Vistahermosa.

El portavoz López ya incidió hace días en la importancia de "priorizar las emergencia covid, pero sin olvidar dinamizar los barrios de Alicante mediante inversiones que no se centren únicamente en las zonas más turísticas", recordando que "vecinos como los de Benalúa y Colonia Requena llevan años e incluso décadas reclamando la construcción de centros sociales en sus barrios".

Xavier López - Portavoz municipal de Unidas Podemos

Desde el PSOE y desde Compromís, por su parte, no saben nada nuevo de la modificación desde los últimos contactos mantenidos, lo que dificultan -según ambas formaciones- que el voto sea distinto al "no". Todo apunta a que el bipartito prevé salvar la votación con la coalición morada, ya que en esta ocasión no parece que pueda contar con el salvavidas habitual de Vox, que se ha negado a participar en las negociaciones.

Esta modificación del presupuesto está sobre la mesa desde el verano. De hecho, el bipartito pretendía llevarla a pleno a principios de agosto. Sin embargo, todo se paralizó durante semanas. A principios de este mes, tras una ronda de negociaciones en septiembre, se volvieron a reactivar las negociaciones. En el último documento remitido a la oposición se incluían partidas como el millón de euros para la compra de material sanitario, los 968.000 euros para el refuerzo de la limpieza en colegios por el covid, además de 365.000 euros para ayudas a empresas por la crisis económica derivada de la pandemia. Además figuran 346.000 euros para poner en marcha un programa de ayuda a las personas mayores, además de 17.500 euros para el diseño y construcción de una escultura en memoria de los fallecidos por el virus. También hay otras partidas ajenas a la pandemia, como 423.000 euros para el pago de expropiaciones.