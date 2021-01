La Junta Mayor de Cofradías de Alicante y las hermandades celebrarán la Semana Santa en el interior de las parroquias con distintos actos, que estarán sometidos al aforo reducido del 30% en los templos y a control de acceso después de cancelarse, por segundo año, las procesiones, suprimidas por el Obispado ante el empeoramiento de la situación epidemiológica como actos multitudinarios que son. Las entidades de Semana Santa elaborarán un calendario de las actividades que ofrecerán a los fieles, desde pregones a actos institucionales, vía crucis por el interior de las iglesias, altares de culto, montaje de pasos, adornos de imágenes junto a los altares y exposiciones de patrimonio, que se recogerán en la revista «El Capuchino» de la Junta Mayor. Quedan prohibidos los besapiés y besamanos con contacto directo con las imágenes, a las que se podrá saludar o hacer una reverencia, como ya se estaba realizando. Asimismo, se potenciará el aspecto litúrgico de la celebración.

La Junta Mayor pedirá a las hermandades que organicen un acto solemne el día que les correspondería salir en procesión. Todas las actividades se abordarán con el alcalde y se consultarán con el Obispado, según explicó ayer el presidente del colectivo de Semana Santa en Alicante, Alfredo Llopis, que además reunirá a los hermanos mayores para perfilar las actividades.

«Serán actos lo suficientemente atractivos para que la gente visite las parroquias. No es forzar la máquina sino buscar una opción para que Alicante tenga una Semana Santa en los templos», dijo Llopis, que en todo momento recalcó que se hará lo que permitan las autoridades sanitarias respetando escrupulosamente las medidas de seguridad para frenar los contagios dado que no se permiten las aglomeraciones y siempre que no haya otro confinamiento.

Ribó confirma que en marzo no habrá Fallas en València

El alcalde de València, Joan Ribó, confirmó que las Fallas de 2021 tienen que aplazar su celebración un poco más y olvidarse de marzo, salvo algún evento que permitan las circunstancias sanitarias, y que las fiestas tendrán que buscar una nueva ventana entre mayo y julio, seguramente más cerca de este último mes.