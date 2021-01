Se encuentra bien, no se ha contagiado, y está acostumbrado tanto él como sus alumnos a impartir clase en streaming, así que el profesor Lluís Bonet, que imparte Matemáticas de ESO y Bachillerato en el IES Mare Nostrum de Alicante, no concibe que en situaciones extraordinarias como la que genera la pandemia actual, no se permita adoptar soluciones igualmente extraordinarias en beneficio del alumnado.

¿Hasta cuándo debe permanecer confinado en su casa?

Estoy de baja. Me han obligado, a pesar de que he dicho que podía dar todas mis clases online. Mi hijo dio positivo y me confiné, y después, de rebote, mi mujer se contagió, pero ni yo ni mi hija hemos dado positivo. Estamos en casa con mascarillas, ventilando continuamente, y a los contagiados, encerrados, les pasamos la comida en bandejas. No acaba mi confinamiento hasta dentro de otra semana, el día 24, y la situación es complicada porque en mi instituto ya hay tres o cuatro profesores confinados y más alumnos conforme pasan los días.

Y dice usted que quiere dar clase y no le dejan.

Es que me encuentro bien y no tengo nada claro que me vayan a sustituir, porque primero fueron diez días pero se van a prolongar. Estoy dispuesto ante mi ordenador, en mi escritorio, con mis gráficos y dibujos para poder mandar actividades e incluso contactar con el aula, porque todas las clases en el instituto tienen pizarra digital y cuando ha faltado algún alumno se ha conectado desde casa.

Estando de baja sería irregular, ¿no?

La tecnología ha venido para quedarse y permite aprovechar tiempos y espacios y avanzar, así que pongámonos a trabajar. En situaciones excepcionales como la de esta pandemia deberían adoptarse situaciones extraordinarias también. Sobre todo si benefician al alumnado.

¿Hay medios para impartir bien clases online?

Me ha sorprendido, pero tras los problemas que hubo durante el confinamiento se ha hecho mucha formación, porque no se podía llegar al alumnado en condiciones adecuadas. Ahora falta que nuestra «casa» ponga los medios para llegar sin excusas de ningún sentido.

¿Pese a contratar a 4.000 docentes y distribuir tabletas?

Se habló de reforzar primero de ESO pensando en un curso normal, pero es como el anterior y la organización con clases semipresenciales no lo permite. Los temas se duplican dos días para distintos alumnos en lugar de contactar con todos a diario. No todos los centros tienen buena conexión a internet, y eso demuestra que no se han hecho los deberes. Alumnos que van a Selectividad no tienen clase a diario y el examen será el mismo para todos.