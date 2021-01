La batalla de Compromís por endurecer las medidas frente al covid llegará al pleno de Alicante. La coalición ha presentado una moción en la que propone solicitar al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y al Gobierno de España la necesidad de "adoptar medidas más duras" para hacer frente a la pandemia ante las "preocupantes cifras" que se han conocido en los últimos días. El grupo municipal Compromís considera "indispensable la necesidad" de tomar medidas más restrictivas desde que los casos comenzaron a despuntar en el territorio valenciano durante el mes de octubre y, también, ante los puentes y las fiestas del mes de diciembre.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha asegurado que ante esta situación “es necesario tomar medidas contundentes y valientes para frenar los contagios, preservar vidas, evitar el colapso del sistema sanitario y garantizar el proceso de vacunación". "Es por eso que proponemos ante el plenario solicitar a la administración estatal y autonómica medidas más contundentes para nuestro municipio y para el territorio valenciano”, añade.

Compromís plantea la suspensión de la actividad de la hostelería, los establecimientos turístico, hoteleros y de ocio, los centros comerciales y establecimientos comerciales no esenciales de más de 800 metros cuadrados y limitar su actividad a espacios de igual o inferior tamaño. Suspender espectáculos y actividades sin programación estable que implican acumulación de personas a la entrada y a la salida, prohibición de las reuniones de no convivientes, exceptuando los cuidados y la crianza, y confinamiento nocturno a las 20:00 horas con las excepciones que marca la actual normativa.

Ante la "gravedad" de las restricciones, Compromís pide al gobierno del Estado un fondo de emergencia Covid para paliar los efectos económicos del cierre en los sectores mencionados. "Sin salud no hay economía, pero no podemos dejar miles de personas sin ingresos de sus negocios, es necesario que el gobierno estatal actúe para no dejar a nadie atrás", afirman desde el grupo municipal.

En este sentido Compromís propone que estas ayudas estén vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, los derechos laborales y el mantenimiento del trabajo autónomo con una bonificación de cuotas a la Seguridad Social proporcional al porcentaje de suspensión de la actividad de la empresa para paliar los efectos económicos.

Desde el grupo municipal han añadido que entienden "que la dicotomía salud y economía es una dicotomía falsa porque como están apuntando tanto la ciencia como también los datos económicos, sin salud no hay economía ". Respecto a las medidas que son competencia directa de la Generalitat Valenciana, Compromís propone que mientras el Gobierno de España no decrete las medidas anteriormente mencionadas, el presidente y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública "deberían mantener la actividad de los servicios públicos, la actividad educativa como servicio esencial y modificar las resoluciones y decretos para adoptar medidas más contundentes que evitan el aumento de contagios".

Así mismo, desde Compromís han instado a la administración local a tomar nota y adoptar el Decálogo de propuestas que planteó Compromís a nivel municipal para adaptar la ciudad y el Ayuntamiento a la actual incidencia sanitaria: reforzando el teletrabajo y la atención telefónica a la ciudadanía, abriendo espacios para la práctica de deporte y garantizando la capacidad de los servicios esenciales, incluido los servicios sociales, así como agilizar los trámites de las ayudas a los sectores más golpeados por las restricciones.