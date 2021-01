El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha retirado las competencias al diputado de Deportes, Bernabé Cano, tras su vacunación, lo que lleva implícito la retirada de la dedicación exclusiva, según recoge el reglamento de la Diputación. Sanidad asegura que Bernabé Cano se vacunó cuando no le tocaba, en un centro de mayores en el que no podía entrar, y, además, la oposición no tenía constancia de que trabajara como médico privado en un equipo de fútbol puesto que su compatibilidad no se había aprobado en el pleno. Él mantiene que se le vacunó como médico de atención primaria. Así consta en la ficha de vacunación, aunque está en excedencia.

Ciudadanos, el socio del PP en la Diputación, ha aceptado esta medida tras denunciar el líder autonómico, Toni Cantó, que Bernabé Cano y los cargos públicos que se han vacunado irregularmente son unos «sinvergüenzas». Añadió, por si fuera poco, que estos casos son «corrupción política». La contundencia de estas declaraciones obligó a Carlos Mazón a maniobrar para recoger las presiones de su socio si no quería abrir una crisis de gobierno en la Diputación. Ayer, el presidente convocó una reunión de urgencia con los dos diputados provinciales de la formación naranja. El encuentro se prolongó durante horas. Y el resultado fue una maniobra que permite a Carlos Mazón contentar a Ciudadanos y, a la vez, dejar la puerta abierta para devolver a Bernabé Cano sus competencias.

El grupo popular de la Diputación, a instancias de Ciudadanos, pedirá una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación de la Conselleria de Sanidad. Durante el tiempo que dure esta comisión, el diputado Bernabé Cano no ejercerá sus competencias en el área de Deportes. El grupo popular pedirá que este órgano sea presidido por el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez. La comisión, que tendrá que aprobarse en un pleno, analizará el protocolo seguido desde la Conselleria de Sanidad en la vacunación contra el covid en los casos en los que ha trascendido la administración de la primera dosis a cargos públicos de la provincia de Alicante para determinar si pudo producirse alguna irregularidad y si ha sido reprobable la actuación de estos. . En esta comisión se intentarán dilucidar si existía un coordinador en cada uno de los equipos de vacunación que se desplazaban a las residencias y cuáles eran las instrucciones en el proceso de administración de las dosis. Asimismo, se investigará las razones que motivaron que quedaran dosis sobrantes y se intentará esclarecer quién decidió el destino de las mismas. Un nuevo enfrentamiento que la Diputación de Alicante abrirá contra el Consell.

La oposición se revolvió ante esta medida al denunciar que la institución provincial no tiene competencias para abrir esta comisión ni para pedir la comparecencia de los cargos públicos vacunados y de los responsables del proceso de vacunación de la Conselleria de Sanidad. Para los portavoces de PSPV y Compromís, los dos diputados de Cs «no han tenido agallas para enfrentarse al PP y han pactado este acuerdo para reírse de Toni Cantó e Inés Arrimadas».