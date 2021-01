La vacunación al personal sanitario de primera línea en las clínicas privadas deberá espera un poco más. Las dosis de Moderna, que son las que van a ser utilizadas para este colectivo, no llegarán hasta el próximo domingo, según ha confirmado la Conselleria de Sanidad. A diferencia de las vacunas del laboratorio Pfizer, que llegan directamente a cada comunidad autónoma, el envío de Moderna se hace a Madrid, y desde allí son distribuidas a todas las provincias. Según han confirmado fuentes de la Conselleria, una vez estén aquí las vacunas se enviarán a las clínicas privadas para que su personal sea vacunado en los mismos centros. De momento se va a proteger a los sanitarios de hospitales, para más adelante seguir en las pequeñas consultas o las policlínicas.

En total, la Comunidad Valenciana va a recibir unas 4.200 dosis de la vacuna de Moderna. Es el segundo envío que hace el laboratorio a España, tras una pequeña remesa de prueba que se recibió el 13 de enero y que se administró a los trabajadores de los hospitales de crónicos y larga estancia, en el caso de Alicante en el hospital de San Vicente del Raspeig y en La Pedrera.

El proceso de inmunización contra el covid-19 en la provincia ha dado lugar a una nueva polémica. En esta ocasión en Alcoy. La publicación en redes sociales de una empresa de ortopedia de la ciudad ha suscitado críticas. En concreto, Ortotecno anunciaba, junto a una fotografía, la vacunación de su equipo de profesionales. En la misma publicación aseguraban que lo hacían «para llegar a todos nuestros clientes».

Ante este hecho, la gerencia del Departamento de Salud de Alcoy ha explicado que se han seguido los protocolos establecidos y que, después de las residencias de mayores, consideradas como el primer grupo, se procedió a vacunar a los sanitarios de primera línea, y posteriormente al tercer grupo, en el que se ha incluido al resto de personal del Hospital Virgen de los Lirios, como son los trabajadores de mantenimiento, limpieza y cocina, entre otros, y a todas aquellas personas que acceden de forma habitual al centro hospitalario. Entre ellos los profesionales de funerarias y, en este caso, de ortopedias. En este sentido, desde la gerencia recalcan que «incluso nosotros nos vacunamos también en este tercer grupo», ya que pese a ser personal sanitario no se encuentran en primera línea.

En cuanto a los servicios de ortopedia, las fuentes consultadas explican que visitan de forma regular el hospital, sobre todo «las consultas de traumatología», de ahí que «se hayan incluido», ya que la finalidad «es que todo el personal que entre de forma regular esté vacunado», insisten. Curiosamente, la ortopedia que ha levantado la polémica retiró la publicación de sus redes sociales, una actuación que ha provocado también críticas. No obstante, desde el departamento de salud alcoyano se restó ayer importancia a este hecho, reafirmando que se ha actuado «siguiendo las recomendaciones».

La situación en la que se encuentran los geriátricos de la provincia con brotes acti vos es dispar. En el Medio Vinalopó siguen aumentando los casos en las residencias La Molineta de Petrer y el Asilo de Novelda. En el Departamento de Salud de Torrevieja también siguen afectados cuatro centros: Mar Bella de Torrevieja, Casa Verde de Guardamar del Segura, Virgen de las Nieves de Pilar de la Horadada y una residencia de Rojales. Y en la zona sanitaria de Alcoy la Conselleria ha enviado a profesionales a cuatro centros para supervisar la actividad diaria de sus trabajadores.

Un 74,3% de dosis inyectadas

Sobre el proceso de vacunación en la Comunidad Valenciana cabe señalar que, hasta el pasado martes, se había administrado el 74,4% de las 145.830 vacunas recibidas (142.930 Pfizer y 2.900 Moderna). Desde el 27 de diciembre, en la Comunidad se han puesto 108.454 dosis, siendo 7.304 el número total de personas que han completado la pauta de inmunización.

Ese 74,4% es un porcentaje inferior a la media nacional de vacunación con respecto a las dosis recibidas que se sitúa en el 76,7%, y relega a la Comunidad al undécimo puesto de las regiones de España en cuanto a vacunas puestas con respecto a las disponibles.

Malestar en Foietes al retrasarse la segunda inyección

Sanidad ha suspendido la vacunación en la residencia de Foietes, en Benidorm, donde se detectó un brote de covid días después de que residentes y personal recibieran la primera dosis, el pasado 4 de enero. Por tanto, todos los que recibieron la primera dosis tendrán que esperar, al menos, entre el 10 y el 20 de febrero para poder completar el proceso. Esta decisión ha causado malestar entre los trabajadores y residentes que no se contagiaron, que temen que se alargue el plazo y, lo que es peor, seguir expuestos día a día a un posible contagio.

Reclaman «dignidad» para los mayores de Altabix

La Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (Adbar) ha denunciado la situación que padecen las personas mayores de la residencia de Altabix, en Elche, donde «la empresa concesionaria, La Saleta Care, con el consentimiento de Sanidad, no cubre las bajas de figuras importantísimas como la psicóloga o la coordinadora de Servicios Generales o la de Enfermería». Además, «el número de auxiliares no es el que se acordó para una de las alas y eso ocasiona que los residentes desayunen a las 11 de la mañana, que haya curas sin ser practicadas varios días o que se les acueste con la misma ropa que han llevado todo el día». Adbar reclama «dignidad» para estos mayores. Especialmente con la información. «Hay familiares que han estado sin saber nada de su residente positivo más de una semana e incluso han fallecido sin una videollamada a sus familiares, incumpliendo la actual legislación de la Generalitat». En medio de esta trágica situación, «lo que le preocupa a la empresa, y así lo ha transmitido su director, es que Adbar no tenga información para no poder fiscalizar ni denunciar lo que ocurre dentro de esos cuatro muros».