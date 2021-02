Unidas Podemos se reivindica como el "ancla" del Botànic en la ciudad de Alicante. Lo ha hecho entre críticas al resto de formaciones de izquierdas, centradas sobre todo en el PSOE por el acuerdo cerrado con Ciudadanos para no bloquear las cuentas municipales de 2021. "Nosotros no nos planteamos blanquear las cuentas de las tres derechas. No es nuestro papel en este pleno ni en esta ciudad", ha asegurado el portavoz de Unidas Podemos en la presentación del centenar de enmiendas presentadas al Presupuesto de Alicante para este año. Una intervención telemática en la que Unidas Podemos también ha tenido un mensaje contra el otro socio de la izquierda, Compromís: "Nosotros tampoco daremos nuestro apoyo por un puñado de enmiendas para partidas de un euro". Cuestionado por su mensaje reivindicativo a favor de las políticas del Botànic y crítico con los acuerdos o conversaciones abiertas desde la izquierda con el bipartito de PP y Cs, López ha defendido que las líneas quedaron claras en las recientes negociaciones del Presupuesto de la Generalitat: "En ese debate quedaron muy claras las líneas por las que no transigían las fuerzas del Botànic. Queremos que esa unidad se refleje también en Alicante. Es clave la coordinación si queremos construir una alternativa para dirigir el gobierno de Alicante. Nosotros somos el ancla del Botánic en la ciudad de Alicante".

En su intervención, el portavoz de Unidas Podemos ha defendido el papel de su formación en el Ayuntamiento de Alicante: "Tenemos otro papel. Debemos representar una alternativa ecologista, de izquierdas y feminista. No es compatible con los discursos de odio contra los inmigrantes, tampoco con las ordenanzas de vagos y maleantes, ni las políticas de bloqueo de iniciativas a la oposición ni ser guardaespaldas de Ortiz. Ahora, la última, es querer embarrar la Comisión de Limpieza". López ha recordado, entre otras medidas avaladas por los socialistas, que el bipartito ha recortado un 30% el presupuesto de Igualdad y que en el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Cs solo existe el compromiso futuro de revertir un 15% de esos recortes. "Es un planteamiento tramposo", ha apuntado López. La concejala Vanessa Romero, por su parte, ha explicado algunas del centenar de enmiendas que Unidas Podemos registró el lunes, como el resto de grupos de la oposición a las cuentas municipales. Para la coalición morada, el proyecto impulsado por el bipartito y que ya cuenta con el visto bueno de Intervención es "el más antisocial, se olvidan de los barrios y consolida los discursos de odio de la ultraderecha"