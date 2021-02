Los efectos de la vacunación se siguen dejando sentir en la provincia de Alicante, concretamente entre el personal sanitario y en las residencias de ancianos, donde primero se comenzó a vacunar a finales del mes de diciembre. Según los datos facilitados por CC OO, los contagios y cuarentenas entre las plantillas de sanitarios de los hospitales y centros de salud han caído casi en un 77% en la provincia de Alicante. Si el 12 de febrero había 814 trabajadores en cuarentena o de baja por estar contagiados de coronavirus, esta cifra es ahora de 190 personas.

En las residencias de ancianos de la Comunidad Valenciana también se mantiene el descenso de contagios y de muertes. El número de residentes y trabajadores contagiados ha caído en la última semana en un 50%, según los datos proporcionados por Aerte, la asociación que reúne a los principales centros del sector. En el caso de los fallecidos el descenso es del 8,7%, al pasar de 171 muertes a 151 la pasada semana.

Mayores de 80 años

Mientras, prosigue el plan de vacunación que va trazando el Ministerio de Sanidad y la Conselleria que dirige Ana Barceló afirmó este lunes que esta semana comenzará a protegerse al grupo de personas mayores de 80 años, así como a grandes dependientes que viven en sus casas. Desde Sanidad señalan que aún no se ha terminado con el grupo de mayores de 90 años, cuya vacunación arrancó el pasado miércoles y que a estas personas «se les dará prioridad». No obstante, desde Sanidad no concretaron la cifra de personas mayores de 90 años que ya han sido vacunados y cuántos quedarían por inmunizar.

La Comunidad Valenciana recibió este lunes casi 40.000 vacunas del laboratorio Pfizer y cerca de 60.000 de la farmacéutica AstraZeneca. Las vacunas de la primera empresa se van a emplear en proteger a los mayores de 80 años y a los grandes dependientes. Por otro lado, cerca de 15.600 vacunas de AstraZeneca se van a emplear para la vacunación del grupo de grandes dependientes, que sean de edades entre 18 y 55 años, salvo en las excepciones indicadas en la estrategia. Cabe recordar que las vacunas de AstraZeneca de momento no están recomendadas para los mayores de 55 años.

Durante esta semana del 22 al 28 de febrero, según precisaron desde Sanidad, se va a llevar a cabo la puesta de la segunda dosis de vacunas en residencias a aquellas personas que fueron vacunadas de la primera dosis en la semana del 1 al 7 de febrero.

También se vacunará de la primera dosis a los que no pudieron vacunarse en las fases anteriores en estos centros, «bien porque padecían infección activa o por ser nuevos ingresos en el centro de mayores», precisan desde Sanidad.

Finalmente, esta semana recibirán la segunda dosis de la vacuna los sanitarios del Sistema Valenciano de Salud que recibieron la primera dosis durante la semana del 1 al 7 de febrero, así como la puesta de la primera dosis a los sanitarios que no pudieron vacunarse.

Casi el 90% de dosis puestas

A la Comunidad Valenciana, según los datos del Ministerio de Sanidad, han llegado ya 307.260 dosis de la vacuna frente al coronavirus, de las que se han administrado un 87,9%. Hay casi 99.000 personas con las dos dosis de la vacuna, según estos mismos datos. En el caso de la provincia de Alicante, se han administrado 96.953 dosis y hay 37.927 personas con la pauta completa. Estos datos suponen que hay un 2% de la población protegida en la provincia con la vacuna y un 7,6% inmunizadas porque han pasado ya la enfermedad.

El criterio de la edad a la hora de vacunar sigue suscitando discrepancias entre los expertos. En este sentido, la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva ha pedido que, dada la lenta llegada de vacunas, se empiece a proteger a personas con enfermedades crónicas, como pacientes renales, oncológicos o cardiacos. «Son personas que ahora mismo no están incluidos en los grupos de edad pero que tienen graves riesgos de empeorar si contraen el covid», advierte Juan Francisco Navarro, presidente de esta entidad. Navarro propone que estos pacientes sean vacunados tanto en los centros de salud como en los servicios de Medicina Preventiva de los diferentes hospitales de la Comunidad.

Vacunación para 160 médicos que carecen de mutua

El Colegio de Médicos de Alicante ha pedido a la Conselleria de Sanidad que busque una solución para vacunar a unos 160 médicos de la privada que carecen de mutua. A petición de los colegios de médicos de Alicante y Castellón, la Presidencia del Consejo de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana se ha dirigido a la Conselleria de Sanidad, a través de un escrito, para solicitarle que aplique en las tres provincias el mismo procedimiento de vacunación frente a la covid para este colectivo. Y es que en Valencia, la conselleria de Sanidad y el Colegio de Médicos han llegado a un acuerdo para vacunar en las instalaciones colegiales.