"Necesitamos un modelo de orientación de calidad para plantear un modelo "excelente", entendiendo que todos y todas, AL (profesionales de Audición y Lenguaje), trabajadores sociales y Spes (psicopedagogos) luchamos por la orientación".

Altavoz en mano, orientadores escolares de toda la provincia se han concentrado ante la sede del Consell, en la paseo de Gadea, para protestar frente a la intención de la Conselleria de Educación de suprimir los actuales equipos y distribuir a los profesionales en los colegios e institutos.

"No entendamos la orientación solo como el perfil único de orientador", reclaman, "todos orientamos".

Los carteles que portaban trasladan mensajes del tipo "queremos diálogo, no imposición", "Queremos mejorarlos no eliminarlos" o "No más precariedad", entre otros.

Entre cacerolas y carracas se han hecho oír para forzar a Educación a que retire el borrador de la nueva normativa y se siente a negociar otra forma de mejorar estos equipos para los que llevan solicitando ellos mismos más personal desde hace muchos años.