El PSOE critica que el hombre que salvó a un sintecho en un incendio duerme en la calle con las quemaduras

El Grupo Municipal Socialista (GMS) exige a la concejala de Acción Social que busque una solución de emergencia para casos como el de este hombre, que salva la vida a un compañero que dormía en una tienda de campaña "a pesar de estar en una silla de ruedas -algo de por sí ya indecente-, y encima no se le atiende correctamente", pese a haber resultado herido por esta acción. “No nos vale ningún tipo de excusa. Ante todo debemos ser solidarios con los más vulnerables, con mayor celo, si cabe, con esta persona que sufre heridas en ambas manos y no puede valerse por sí mismo”, matiza el portavoz.

El PSOE denuncia también que la desidia de la concejala del PP está provocando retrasos injustificables para tener acceso a la Renta Valenciana de Inclusión Social. “Este hombre carece de certificado de vulnerabilidad y empadronamiento. Como Acción Social no lo está haciendo como es su obligación, nuestra concejala Lola Vílchez está realizando gestiones para que este señor reciba las ayudas como a tantas otras personas. Nos parece muy triste la situación”, afirma Sanguino. Los socialistas recuerdan que en la junta de Gobierno del 5 de enero de 2021 se declaró desierto el plan de alojamiento donde se preveía un presupuesto de 45.000 euros + IVA para estos casos de emergencia. Ninguna empresa se presentó.

El grupo de izquierda considera que esta partida era muy escasa y emplaza al alcalde a que adopte las medidas para solucionar este problema. “Si no hay espacio en el CAI, al menos, que en casos como el que denunciamos, que se habilite un hostal para que estas personas estén en unas condiciones dignas”, termina diciendo Sanguino.