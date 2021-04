Los mayores y el covid: Coger el virus o morir de pena

«Si no cogemos el covid, nos moriremos de pena. Y si me das a elegir, sé perfectamente qué es lo que no quiero». Así de rotundo respondió José María a su única hija el día en que ésta le planteó el pasado septiembre, con el reinicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, que quizás a partir de entonces sus dos nietos de 5 y 2 años no podrían quedarse con ellos dos tardes a la semana o ir a comer los domingos a casa. «Ella tenía miedo a que nos pudiéramos contagiar, es lógico, pero es que a mi mujer y a mí los nietos nos dan la vida. Lo pasamos muy mal en el confinamiento. Tres meses sin verles. Lloramos mucho y no queríamos volver a pasar por algo así. Así que le dijimos que, por favor, tomaríamos todas las medidas que hiciese falta, pero necesitábamos seguir viendo a los niños», relata mientras contiene la emoción al recordar todo lo vivido por el matrimonio, de 74 y 71 años de edad, en este último año.