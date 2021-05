Una mayoría de hogueras se inclina por aplazar las fiestas hasta el próximo año

«Nos toca decidir entre el corazón y la cabeza. Tenemos la nostalgia de celebrar algo de las Hogueras este año pero si se piensa fríamente es complicado». Este dilema, expresado por el presidente de la Hoguera Especial de Sèneca-Autobusos, es el que tienen la mayoría de foguerers y barraquers, que han de decidir en una consulta promovida por la Federació de Fogueres si quieren fiestas este año o aplazar la celebración hasta 2022. En principio el domingo termina el plazo para contestar pero este diario avanza el resultado de un sondeo entre diez comisiones, que arroja que una mayoría, el 70%, se inclina por aplazar las fiestas a 2022. De la muestra se extrae un matiz importante: las asociaciones con mayores presupuestos se resisten a plantar sin poder montar racós, de los que obtienen ingresos. Algunas comisiones pequeñas sí quieren celebrar la fiesta aunque sea con restricciones para frenar la fuga de festeros tras dos años en blanco y sin cobrar cuotas porque muchos socios de los barrios están en ERTE.

Comisiones como Alfonso el Sabio, que concursa en Primera categoría, lo tienen más que claro, con un no rotundo por parte de su presidente, José Miguel Fenoll. «No tenemos los ingresos naturales de la Fiesta en su fecha, cuando los patrocinadores se anuncian en el racó y te dan dinero, igual que la venta de mesas, y eso sirve para hacer frente al ejercicio siguiente. Si de eso no va a haber nada, que alguien me explique cómo vamos a hacer las Hogueras de 2022, sobre todo las de Especial y de la categoría de plata, que es la nuestra. Si no hay racó ni bandas de música ni desfiles ni mascletaes, no son Hogueras, solo una exposición de monumentos».

ENCUESTA DE INFORMACIÓN El 86% de los internautas prefieren también 2022 El sondeo de la web informacion.es arrojaba este martes que el 86% de los lectores prefiere que las Hogueras se celebren en 2022.

En el seno de la foguera La Condomina, que también planta en Primera, reina la cautela. «No solo es llegar a septiembre, tienen que pasar varias semanas para que las personas vacunadas alcancen la inmunización completa. No es tan fácil como lo pintan», señala el presidente de la foguera, José María Gómez-Reino, de profesión geriatra, que recuerda que la provincia es receptora de turistas y que la situación epidemiológica puede cambiar tras el verano y complicar las Fallas.

«Todo está cogido con pinzas, depende de la vacunación. Aunque estemos más cerca de que puedan celebrarse -el presidente Ximo Puig ha dado luz verde a las fiestas a partir de septiembre- el sentimiento es que no se van a hacer», apunta Cristina Tejada, presidenta de Carolinas Altas. Lo coherente es aplazar la Fiesta, en opinión de Josep Amand Tomás, presidente de Sèneca, foguera de Especial. «Las Hogueras son tradición y la tradición es en junio». Aparte de que no ve fechas libres en septiembre si las Fallas copan la primera semana porque las Hogueras se celebrarían con los foguerers infantiles en los colegios y los adultos trabajando. En el seno de Sagrada Familia (Especial) creen que hay que convivir con el virus y que en 2022 puede haber también restricciones aunque ven lejanas unas fiestas este año. En cambio, Florida Sur, que está en Segunda, quiere «mover el barrio lo que podamos aunque sea al 50%», señala el presidente y artista constructor, Federico Molinero.

Entre las comisiones más pequeñas Carolinas Bajas y Polígono de Babel, que concursan en quinta, abogan por el no ante la pérdida de comisionados y las restricciones que abocarían a unas Hogueras descafeinadas. Obra Social, de la misma categoría, por el sí, con restricciones, para dar vida al barrio y no perder las pocas cartillas que les quedan. Y en Rabasa Polígono Industrial, de Sexta, creen que hay herramientas para plantar y evitar la fuga de festeros.

Reacciones:

Cristina Tejada (Carolinas Altas): «Estamos más cerca pero el sentimiento es que no se van a celebrar»

José Miguel Fenoll (Alfonso el Sabio): «Si no hay racó ni desfiles ni mascletaes, no hay Hogueras»

Federico Molinero (Florida Sur): «Es factible hacer la Fiesta en otoño, somos partidarios del sí»

Carlos Gosálbez (Sagrada Familia): «Tampoco nos aseguran que en 2022 no vaya a haber restricciones»

José María Gómez Reino (La Condomina): «La gente es reticente a quemar una hoguera grande sin público»

Encarna Alemañ ( Polígono de Babel): «Hay demasiadas dificultades para hacer unas fiestas con garantías»

Josep Amand Tomás (Séneca Autobusos): «Me niego a ser policía para que la gente vea con orden las hogueras»

Érica Ortiz (Rabasa- Polígono Industrial): «Si alargamos otro año más, la gente se cansará de esperar y se irá»

Vicente Baeza (Carolina Bajas): «Sin dinero no se pueden hacer. Faltan recaudación y comisionados»