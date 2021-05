Unidas Podemos critica que el Patronato de Vivienda "siga con la lista de demandantes de 2016"

En este sentido, consideran "especialmente grave" que el Patronato "no haya contado con programas específicos para atender las nuevas necesidades habitacionales que han llegado con la crisis del covid". El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, califica de "rotundo fracaso la política de vivienda de Barcala, que no ha sido capaz de planificar una respuesta institucional a la emergencia habitacional derivada de la pandemia".

El grupo municipal considera "vergonzoso" que el número de viviendas con el que cuenta el patronato siga siendo el "mismo desde que comenzó el mandato", hace casi dos años. "La negativa del gobierno de Barcala a firmar el convenio para ejercer el derecho de tanteo y retracto, una herramienta diseñada por la Conselleria de Vivienda que dirige Ruben Martínez Dalmau para poder rescatar pisos que van a caer en manos de especuladores y fondos buitre, es una muestra evidente de la falta de compromiso del gobierno de Barcala", según apuntan.

El portavoz López afea además al equipo de gobierno “la falta de sensibilidad ante la emergencia habitacional, así cómo su negativa a ampliar el parque público de vivienda en plena crisis derivada del covid, algo muy preocupante para nuestra ciudadanía, ya que está aumentando el número de personas que van a necesitar alquiler social y no va a haber soluciones desde la institución”. López cree que “ya vimos con la ordenanza de la vergüenza que Barcala quiere multar a quién no tiene techo, pero en cambio, no genera soluciones habitacionales para que nadie tenga que vivir en la calle”. Para el líder de la coalición, además de escasa oferta dirigida a la juventud alicantina, la ve “algo incomprensible siendo la generación de entre 20 y 35 años la que cuenta con una tasa de emancipación más tardía de la historia”. López cree que “Alicante merece una política de vivienda pública seria, y el patronato debería tener una vocación de servicio a la ciudadanía”.

El grupo municipal critica "la ausencia de viviendas reservadas para dar alternativa habitacional urgente a personas en situación de desahucio, no disponer de un programa específico para colectivos como mujeres maltratadas o demandantes de asilo".