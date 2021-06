La patronal turística desafía el bloqueo británico y abrirá el 70% de los hoteles a partir de julio

Un verano al ralentí y pendiente de las reservas de última hora que necesita un incentivo especial del Gobierno. Los hoteles de la Comunidad Valenciana acumulan unas pérdidas de 1.200 millones de euros desde que estalló la pandemia. Pese a todo, desafían al bloqueo británico y el 70% de la planta estará abierta a partir de julio. La patronal turística Hosbec (284 hoteles en la Comunidad, de los que el 80% está en la Costa Blanca) reclamó ayer al Gobierno la creación de un Bonoviaje nacional dotado con 500 millones de euros a cuenta de los fondos «Next Generation» para incentivar las vacaciones de los turistas españoles en lo que queda de año. Un periodo en el que los hoteleros prevén que se consolide la recuperación del sector, pero que a las puertas del inicio de la temporada alta esta es una incógnita, sobre todo por la falta de turistas británicos. Los empresarios esperan que a partir de julio y, sobre todo en agosto, la provincia tenga operativos unos 170 hoteles, sumando los de Hosbec y la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, lo que supondrá el 70% de la planta, pero la mayor incógnita está en el nivel de ocupación, que ahora mismo es elevado solo los fines de semana.

Además, y en el capítulo de incentivos, la patronal lanzó ayer una propuesta a la Generalitat, a la que reclamó que el exitoso Bonoviaje se dote de una partida especial para promover los viajes del colectivo formado por las personas mayores de 55 años el próximo otoño, «y paliar así el agujero que nos va a dejar el Imserso», subrayó Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. Pese a que los hoteleros quieren creerse al Ministerio de Turismo, camino ya del ecuador de junio sigue sin publicarse el pliego en el BOE y a partir de ahí la negociación dura meses.

En cuanto al verano inmediato, los hoteleros confían en los españoles aunque, ahora mismo, las zonas que tienen asegurados buenos niveles de ocupación son las del norte de España. La reserva de última hora va a marcar julio y agosto.

Hosbec reiteró su preocupación por la incertidumbre que provoca no saber cuándo podrán llegar turistas británicos en masa al no figurar España entre los destinos en verde. Gran Bretaña representa el 30% del turismo total de la Comunidad Valenciana y el 60% de los viajeros que llegan a la provincia de Alicante. La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, subraya que el sector trabaja en dos escenarios en torno a la llegada de turistas de Reino Unido. Uno a finales de julio, en el caso de que la incidencia acumulada peninsular mejore y la desescalada británica no se frene, y otro en el que la presencia de estos viajeros se retrasaría hasta finales de agosto. Montes recuerda que una de las obligaciones que pone Reino Unido para poder viajar a los demás países es que estos tengan la secuenciación del genoma, «algo que la Comunidad ya tiene», y denuncia que el Gobierno británico opte por la «staycation»: esto es, realizar las vacaciones en el propio país y reactivar así su economía.

Los empresarios denuncian que el nuevo sistema tarifario eléctrico disparará la factura en agosto

El número de reservas está «al 50% de como estaba en 2019», el último año en una situación previa a la pandemia, aunque los hoteleros esperan «tener un buen mes de agosto». Mientras se está pendiente del Reino Unido, los hoteleros «esperamos que lleguen turistas desde Bélgica, Países Bajos o los países nórdicos», apuntó Montes, aunque «quedan semanas para salir del túnel, se va viendo la luz». De momento, en Hosbec no hay constancia de que algún hotel vaya a desaparecer por la mala situación económica provocada por el covid «pero sí hay un momento en el que es necesario realizar ayudas y crear subvenciones que incentiven el turismo, tanto nacional como el internacional, es ahora».

Por otro lado, para los hoteleros, la posibilidad de establecer un sistema de cita para la vacunación que sea compatible con los viajes de vacaciones es «muy importante». Nuria Montes hizo una valoración «muy positiva» del anuncio realizado por presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Según la secretaria general de Hosbec, con las citas que se están dando actualmente, a veces con unos pocos días de antelación o incluso 48/24 horas antes, «la gente no sabe cuándo la van a llamar y tiene esa inquietud de que le coincida su vacunación estando de viaje».

Por ello, espera que «esta iniciativa la copien el resto de comunidades y que sean los usuarios, los ciudadanos, los que podamos elegir nuestro período de vacunación para hacerlo compatible y no tengamos ese miedo de: no voy a irme de vacaciones por si me llaman para vacunarme. Esto es lo peor que podría pasar», ha asegurado.

Por otra parte, Nuria Montes, aseguró, tras la advertencia de la Sociedad Española de Epidemiología del riesgo de brotes de legionelosis con la reapertura de los hoteles, que el servicio de mantenimiento «ha sido de los pocos departamentos que han seguido en activo y no han estado en ERTE». En esa línea, explicó que «todos los hoteles saben que un solo caso en un hotel de esta bacteria destruye al destino. Los protocolos de Sanidad «se cumplen con creces y a rajatabla», subrayó Montes.

Por último, los hoteleros denuncian que el nuevo marco tarifario eléctrico aprobado por el Gobierno va a suponer de media un incremento del 10% en la factura anual de un establecimiento hotelero. Este incremento viene determinado, sobre todo, porque los periodos de mayor ocupación hotelera (fines de semana y agosto) con el sistema anterior se consideraban periodos valle. En agosto es cuando el gasto es mayor y cuando el consumo en climatización va a disparar la factura de electricidad el próximo verano.

El 15% de los gastos de explotación de un hotel corresponden a gasto energético entre los que el consumo de electricidad es el más importante.