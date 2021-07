La cuarta pulsación de aire sahariano que llega a la provincia este verano va a provocar un fin de semana tórrido y seco, sobre todo en el interior de la provincia, donde se esperan máximas que puedan alcanzar los 40 grados en el Alto Vinalopó. En esta ocasión no va a soplar viento de poniente, con lo cual la franja litoral de la provincia se libra del ambiente tan abrasador con máximas en torno a los 31 grados. Está declarada la alerta amarilla, sobre todo en la zona de Ibi, Onil, Torremanzas y Onil. La previsión es que haga calor hoy y mañana, pro el domingo ya irán bajando las máximas hasta normalizarse la situación el lunes con calor, pero no excesivo. Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA, subraya que “estas entradas de calor sahariano están siendo la tónica del verano pero no duran mucho, uno o dos días afortunadamente”.

Si durante esta semana las temperaturas habían sido elevadas, generalmente en todos los municipios de la provincia de Alicante, el fin de semana no aguarda sorpresas refrescantes. Y es que la gran masa de aire cálido procedente del norte de África elevará aún más los grados durante viernes, sábado y domingo, sumiendo a la mayoría de la provincia en alerta amarilla.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en algunos puntos de la provincia como Alcoy y Orihuela se espera registrar picos de incluso 40ºC a partir de este viernes.

Alerta nivel 2 por temperaturas extremas

La zona termo-climática Nº26, correspondiente a los municipios de Torremaçanes, Castalla, Tibi, Ibi y Onil, presentan para hoy y mañana sábado un nivel alto de temperaturas, según la Dirección General de Salud Pública. Por ello, se ha alertado a la población para evitar males mayores. Entre las funciones del aviso está incrementar la información y seguimiento de la población, en especial la de mayor riesgo: personas mayores, mujeres embarazadas, enfermos patológicos. Desde el comunicado emitido, destacan que también se hará especial hincapié en ayudar a personas dependientes con diversidad funcional y personas en situación de vulnerabilidad.

Para el sábado, la AEMET ha establecido el nivel de alerta amarillo en la zona norte, sur e interior de la provincia de Alicante.

El tiempo en Alicante hoy

En el resto de la provincia para el viernes se prevén cielos poco nubosos, pero con posible aumento de nubosidad por la tarde. A pesar de ello, se estima una fina calima y polvo en suspensión debido al aire de poniente proveniente del norte de África. Las temperaturas, lejos de disminuir, aumentarán ligeramente en toda la provincia y en algunos puntos del interior se podrán registrar cerca de los 40ºC. El viento de componente sur será flojo, con intervalos de sureste moderado por la tarde en el litoral norte.

Hoy la masa de aire procedente de África se desplaza a la mitad oriental peninsular, donde en algunas zonas esperamos... Posted by Laboratorio de Climatología - Universidad de Alicante on Friday, July 23, 2021

En las zonas de costa las temperaturas serán más suaves pero marcarán máximas de 32ºC en municipios como Alicante, Benidorm y Dénia. Según los datos de la AEMET, ayer se registraron máximas en la provincia de 37'2ºC en Novelda, 36'8ºC en Alcoy y 36'5ºC en Elche.

El tiempo en Alicante este fin de semana

Durante el sábado y el domingo se mantendrán las temperaturas elevadas. No obstante el domingo por la tarde y ya el lunes por la mañana una vaguada dejará un ambiente más inestable y suave, con probables chubascos y tormentas. El calor mitigará y las máximas descenderán a niveles estables registrados durante el verano.

Riesgo de incendios extremo

Desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana se ha decretado riesgo extremo de incendios para la zona norte de la provincia de Alicante durante todo el fin de semana. Las altas temperaturas, sumadas a las rachas de viento de Poniente, han sido las principales causas por las que se ha establecido la medida.