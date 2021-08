Joaquín Rubio: «Estas próximas Fallas serán el espejo en que deben mirarse las Hogueras para reinventar la fiesta»

¿Qué repercusión pueden tener estas Fallas para los artistas alicantinos?

Suponen empezar a recuperar un poco la normalidad del trabajo, al menos en el mercado de las Fallas. Han pasado 580 días desde la anterior plantà. Estas fallas estaban construidas y necesitábamos que salieran y se quemaran para comenzar las próximas, aunque me consta que en muchos talleres han empezado ya con las Fallas de 2022. En València la actividad no ha parado, han ido reinventándose, cosa que aquí en Alicante no ha sucedido. Llevamos dos años sin plantar nada.

¿Cuántos artistas de Alicante plantarán en septiembre?

Unos diez en València capital y otros tantos en otras localidades con Fallas que también las van a celebrar. Esto es volver a ilusionarse. Vemos la luz al final del túnel. Estábamos padeciendo por el deterioro de las fallas ya construidas. Aunque estaban bien almacenadas, trabajamos con materiales que se van secando y estropeando con los cambios de temperatura. Nunca había pasado tanto tiempo con los monumentos en un almacén.

«El artista alicantino está en una situación muy delicada. Necesitamos plantar para que no cierren talleres»

¿De qué deben tomar nota Alicante y los foguerers?

Estas próximas Fallas serán el espejo en que deben mirarse las Hogueras, el espejo en que deberíamos mirarnos todos para experimentar cómo se puede reinventar una fiesta. Si en València lo han hecho en Alicante deberíamos haberlo intentado. Como los negocios de restauración y ocio nocturno, que han tenido que readaptarse. Las Fallas lo van a hacer, ¿por qué las Hogueras no? El primer paso es la ayuda de las instituciones y después las comisiones deben reactivarse y no perder la ilusión. Necesitamos su ayuda para poder hacer nuestro trabajo porque es un engranaje. Debemos acomodarnos a la realidad que estamos viviendo antes de pensar que las Hogueras van a ser como siempre han sido. Hay que ver el ejemplo de València, que hace un ejercicio readaptando las Fallas a la situación a la hora de preservar la cultura, las tradiciones y los sectores económicos implicados. Nuestra sociedad ha cambiado inevitablemente y esperar volver a lo que teníamos antes ya no es posible. Hay que empezar a plantear las Hogueras del futuro para que todos tengan cabida. Es posible ver con optimismo las Hogueras de 2022 y luchar por conservar las tradiciones para que esto no se pare. Hay que preservar esa chispa que no solo se mantiene con la elección de la Bellea del Foc.

«La profesión está en peligro si no hay una continuidad inmediata. Llevamos desde 2019 con los mismos contratos»

¿Qué pueden hacer las comisiones con ese fin?

En teoría las pretensiones económicas de una comisión son para mejorar el monumento y su categoría. Los artistas nos vemos venir una crisis económica una vez que se planten y quemen las próximas Hogueras. Los contratos para 2022 ya están firmados, las comisiones no pueden restar dinero al monumento, al contrario, porque hay dos ejercicios en que no se ha gastado nada. Se notará cuando negociemos las de 2023, porque empezará la actividad de cero, sin compromisos ni contratos, y ahí vemos peligrar los presupuestos. Tememos un descenso y que repercuta en la calidad en la calle porque muchas comisiones bajarán de categoría si no pueden cubrir gastos. Eso lo entendemos, porque no tengan gente o patrocinadores, pero no podemos perder el elemento principal ni que cambie la mentalidad del foguerer monumentalista, al que le gusta trabajar por tener una hoguera de mayor categoría y dimensiones. Temo que se pierdan esos valores que fomentan la fiesta en sí y no son negociables.

«A partir de las Hogueras de 2023 se notará una crisis: bajarán los presupuestos de los monumentos

¿Cómo se podría evitar?

Sería muy interesante un plan de reactivación de Ayuntamiento y Generalitat para que las comisiones tengan un dinero mínimo para sufragar un porcentaje del monumento y que puedan respirar y buscar otras alternativas económicas. Tenemos que pensar que las fórmulas de financiación se han quedado obsoletas, y hay que ir buscando otras. Como se ha ido haciendo a lo largo de la historia de las Hogueras, en que ha habido rifas o sorteos que han nutrido las finanzas de los distritos, o en época más reciente los patrocinadores y la venta de mesas en los racós. Si esta pandemia no permite hacerlo habrá que estudiar otras maneras de sacar adelante el ejercicio sin que las comisiones pierdan festeros.

¿Ve peligrar su oficio?

La profesión está en peligro si no hay una continuidad inmediata. No podemos asegurarnos el trabajo en un futuro. Llevamos desde 2019 con los mismos contratos y eso es inviable. El artista alicantino está en una situación muy delicada. Necesitamos con urgencia plantar las hogueras de Alicante y las fallas pendientes en otras poblaciones para que sepamos dónde estamos, renovar presupuestos y nuevas ilusiones. Lo de València ahora en septiembre es un paso adelante pero mientras siga sin hacerse todo lo demás la situación es negativa para el oficio. Si esto se alarga mucho habrá que buscar otras alternativas de vida y cerrar los talleres. Por eso intentamos que los artistas hagan decoraciones para Navidad y que ayude a aliviar económicamente a los artistas.