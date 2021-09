Educación mantiene la ratio covid en las aulas y exime de la cuarentena al alumnado vacunado

Los alumnos vacunados mayores de 12 años no tendrán que hacer cuarentena este curso en caso de que hay algún contagio en su instituto del que lleguen a ser contacto estrecho. La cuestión, que hasta el lunes no había obtenido respuesta por parte de las autoridades educativas, se ha aclarado tanto por parte del conseller, Vicent Marzá, como por el secretario autonómico y número dos de Educación, Miguel Soler, en el transcurso de la presentación de las claves que marcarán el nuevo curso escolar que arranca este miércoles, día 8 para todos los niveles educativos no universitarios.