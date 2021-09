Afines al presidente de los universitarios dimiten «por la mala imagen que traslada»

«Prefieren no hablar en público pero comparten lo que digo. Nos hemos ido todos por lo mismo», abunda.

Asencio disiente. Asegura que las causas tienen más bien que ver con la próxima renovación electoral del Consejo de Estudiantes después de dos años de mandato, y de las también elecciones que habrá en Económicas. Y añade que ya tenía previsto prescindir del secretario general al que él mismo nombró «porque el único cargo que no funcionaba como tal era ese».

El rifirrafe entre ambos examigos no tiene fin. Asencio afea que el delegado de Económicas le culpe de dar mala imagen, cuando el propio Sola le acompañaba en aquella fotografía que el presidente del Consejo difundió en las redes rodeado de símbolos anticonstitucionales. «Él también es de Vox -detalla Asencio- y estaba conmigo aquel día. Alguna vez ha habido algo de ruido, pero él formaba parte de los supuestos escándalos», afirma.

Sola por su parte asegura que aquella reunión era un encuentro de amigos para reírse y que en ningún momento ha apoyado que Asencio lo difunda y airee todo continuamente. «Ha dejado de ejercer sus funciones, no hay más que ver sus continuas ausencias, está en las actas y cualquiera en la Universidad lo ha podido ver», insiste el dimisionario secretario general sobre el que Asencio insiste, por contra, en que «no estaba satisfecho con el trabajo del secretario genera, cargo que se le da mejor a alguien de Derecho y le he sustituido por una chica que a su vez es secretaria de LGTB en Elda y también de la sectorial de Criminología, aunque estudia Derecho».

El presidente del Consejo de Estudiantes de la UA, a preguntas de este diario, califica de «intrascendente» la dimisión de cuatro de los doce miembros que eligió personalmente en su día para que trabajaran con él. «Sola no participó mucho en las elecciones pero al ganar en su facultad pensamos que podía hacer un buen trabajo pero no ha sido así. Es verdad que éramos amigos pero también lo es que hay elecciones del Consejo de Estudiantes a la vuelta de la esquina, llevamos casi dos años, y también en Económicas», deja caer.

Descarta rotundo que la situación afecte a la representación de los universitarios. «El Consejo no se desmorona por esto e igual que los elegí en su día ahora he elegido a otras, la mayoría chicas, no veo mal que sea así. Dos de los que han dimitido me transmitieron que era por motivos laborales y el otro por centrarse en los estudios», subraya.