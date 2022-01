La oposición reclama a Barcala más reuniones para negociar el Presupuesto de Alicante

La oposición en bloque reclama al bipartito de Alicante, de PP y Ciudadanos, más reuniones para seguir negociando el Presupuesto municipal para 2022, que este martes se aprobó por la Junta de Gobierno. Tanto la izquierda como Vox consideran necesario una ronda de contactos con el ejecutivo que lidera Barcala antes de que se cierre el plazo de presentación de enmiendas, que vence el próximo 1 de febrero. "Nos gustaría tener una reunión con el bipartito para clarificar lo que ha quedado fuera del borrador y ver qué se podría incluir en la fase de enmiendas. Por nuestra parte, sólo vemos dos de nuestras peticiones: para finalizar el Observatorio de Medio Ambiente y para el bono comercio", señala el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.

En la misma línea se muestra el portavoz de Vox, Mario Ortolá, quien sostiene que "una negociación previa no estaría mal". "Por ahora no hemos tenido tiempos suficiente para ver con detenimiento el borrador del bipartito. Tenemos claro que iremos vía enmiendas para reivindicar nuestras propuestas, entre ellas rebajar el gasto ideológico. Propondremos incluir una partida para violencia intrafamiliar y reducir el aumento para políticas LGTBI", señala Ortolá, quien se mantiene "con buena predisposición" para aprobar las cuentas "cuando se incluyan" sus propuestas. "Por nuestra parte no habrá bloqueo sistemático", añade.

El socialista Francesc Sanguino, por su parte, ve necesario que el gobierno municipal también concrete qué propuestas del grupo municipal se han incluido en el borrador. "Seguimos a la espera de la cuantificación de nuestras propuestas, de modo que ahora contrastaremos con lo que aparezca en el presupuesto. Con todo, aunque el resultado no favorezca nuestras propuestas en su proyecto, seguimos abiertos a continuar negociando siempre que sea una negociación real y no una puesta en escena del alcalde", apunta Sanguino.

Por último, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, también considera "lógico" un segundo encuentro del bipartito con los grupos de la oposición. "Así nos permiten conocer el margen de maniobra en la fase de enmiendas. Creo que sería lo suyo y sobre todo también para que nos expliquen de primera mano cuáles son las alegaciones que han incluido. Esa reunión es necesaria. Lo demás sería un paripé".