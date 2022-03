El Gobierno recorta un 60% la extracción de agua de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó para el regadío

Nuevo palo al sector agrícola, La Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado a los agricultores de l`Alacantí, Alto, Medio y Baix Vinalopó que el plan hidrológico (2022-2027) contempla que las extracciones de agua de los acuíferos deberán reducirse un 60% para los usos de riego. Lo más grave y llamativo es que la carga de la recuperación de los acuíferos será soportada por los regantes, pero no afectará al uso del agua para el consumo urbano e industrial. Es decir, solo hay dos alternativas, o se asumen las restricciones (en algunos acuíferos no se permiten los usos de riego), o se accede a los recursos del Júcar (aquellos usuarios que estén conectados) a las condiciones que imponga la Confederación del Júcar. En estos momentos el agua del Júcar no tiene fijado un precio, aunque sigue encima de la oferta una tarifa “puente” de 0,30 euros/m³, que no disgusta a los usuarios.

Lo cierto es que regantes y Confederación Hidrográfica del Júcar han acercado posturas en las últimas semanas sobre la conveniencia de cerrar ya un acuerdo de tarifas para tres o cuatro años y reactivar la llegada de agua del Júcar a la provincia. El descontrol de los precios de la energía eléctrica ayuda hasta aplicar esta fórmula mágica propuesta por Transición Ecológica para abaratar costes utilizando la energía fotovoltaica. La dificultad para la puesta en marcha del trasvase Júcar -Vinalopó, tras el cambio de toma de Cortes de Pallás por la desembocadura del río en Cullera, responde, fundamentalmente, a cuestiones de viabilidad económica, ya que el coste de enviar agua desde el Azud de la Marquesa hasta Villena (780 metros) dobla a los que había en la toma de Cortes de Pallás. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado los borradores de los planes de actuación fijando un plazo, ya finalizado, para la aportación de alegaciones. Estos planes contemplan, importantes restricciones a las extracciones para los usos de riego. Lo más grave y llamativo es que la carga de la recuperación de los acuíferos es soportada por los usos de riego, sin que los usos de abastecimiento e industriales se vean afectados en modo alguno. Es decir, solo hay dos alternativas. O se asumen las restricciones (en algunos acuíferos no se permiten los usos de riego) o se accede a los recursos del Júcar a las condiciones que se impongan. De momento, no obstante, y medio plazo los regantes se muestran proclives aceptar un acuerdo: o firmo o me quedo sin agua porque los acuíferos quedan clausurados para la agricultura. ¿Qué ha hecho Alicante para que se le niegue disponer de agua de calidad y buen precio? La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó considera urgente activar el trasvase de agua desde el Júcar si se pretende dejar de extraer 110 hm3 de los acuíferos. La Junta también pide optimizar el agua desalada en la planta de Mutxamel, como solución para el consumo urbano de las poblaciones que se abastecen de los pozos subterráneos. Según la Junta, en el actual proceso de revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y por el acuerdo adoptado de declaración expresa de no alcanzar el buen estado , de las masas de agua incluidas en la Junta Central, "nos encontramos ante un momento crucial para el futuro de la agricultura de regadío en nuestras comarcas, si no se vincula la reducción de las extracciones, para la mejora del estado de los acuíferos, con la recepción de recursos externos procedentes de la transferencia Júcar-Vinalopó. De otra forma no se podrá mantener la estructura socioeconómica vinculada al uso del agua en las comarcas del Alto y del Medio Vinalopó y l’Alacantí" El Júcar corrige al Consell al prever que el trasvase no supere los 63 hm³ al año Para los usuarios, "es imprescindible vincular y acompañar la reducción progresiva de las extracciones de los sondeos, unos 110 hm3/año, de los que unos 65 Hm3/año se destinan al riego y 45 HM3/año al abastecimiento, con la recepción de recursos externos procedentes de la transferencia Júcar-Vinalopó, y también de la Desalinizadora de Muchamiel para el abastecimiento, además de incrementar los recursos procedentes de la reutilización.