Una ucraniana en Alicante: "Entiendo el miedo a una III Guerra Mundial pero va a pasar igual si no entra la OTAN"

"Ayuda a Ucrania desde España" reza la página web que ha creado Natalia Kachmar, ucraniana de 25 años que reside desde hace un año y medio en la provincia, con la que busca canalizar la recogida de ayuda humanitaria y el envío a su país (www.salvemosucrania.site). La joven, que tiene a gran parte de su familia, como su abuelo, tíos y primos en Ucrania, entiende el miedo a una III Guerra Mundial pero su sensación es que va a ocurrir igual aunque no entre la OTAN en el conflicto para dar una ayuda real. "Soy consciente de las consecuencias de esa ayuda que nos encantaría recibir pero Putin ha dado el primer paso, ha amenazado a Finlandia y Suecia, y ha dejado claro que va a seguir avanzando. Posponer una ayuda para evitar algo mayor no lo va a evitar, solo lo va a posponer".

Aún así, valora que se está avanzando mucho, "en Ucrania hay gente que siente que nos estáis dejando solos y no nos estáis ayudando lo suficiente. Que hay que dejar las palabras y empezar con los actos. Pero intento ver esa parte positiva de que sí, que el mundo está conociendo lo que está pasando en Ucrania. Esto empezó en 2014, incluso antes, pero no se conocía lo que estaba pasando. Se hablaba de una guerra civil pero no era cierto. Estoy contenta porque, como mínimo, se está sabiendo la verdad, que no es una guerra civil ni una salvación como cuenta Putin. La gente ve lo que está pasando, es un grandísimo paso que hemos dado, el mundo entero está apoyando a Ucrania porque sabe lo que está pasando. Esto es clave y un primer paso".

También considera que en Rusia la ciudadanía empieza a levantarse contra Putin viendo la realidad, "veo muchos mensajes por las redes sociales, que no sé si serán verdad, de combatientes rusos, de 19 o 20 años, chavales que no querían ir a la guerra. Pensaban que estaban de formación y de un día a otros le dijeron vas a ir a Ucrania a matar gente y sus padres ni lo sabían ni donde estaban. Se están empezando a enterar y eso es maravilloso. Esta llegando algo de información a Rusia y eso es lo que creo que va a marcar la diferencia".

Página web

Natalia Kachmar llegó a España hace 10 años. Estaba viviendo en Madrid (allí siguen su madre y su hermano, de 5 años) y se vino a Alicante. Ante el aluvión de ayuda humanitaria, ha decidido montar la página web. "La iniciativa surge básicamente porque el segundo día de la guerra me di cuenta de que me estaba llegando mucha información de puntos de recogida y me preguntaba mucha gente. Mi madre me comentó que le escribían por Instagram si conocía puntos de recogida de medicamentos en Barcelona. Mucha gente quiere ayudar y no sabe cómo. Decidí hacer un directorio simple para meter toda la información que me está llegando. A partir de ahí empecé a crearla y estoy recibiendo todos los días nueva información que intento añadir lo antes posible, así como información sobre cómo ayudar a refugiados y algunas historias de personas que me llegan de Ucrania de amigas que tengo allí".

En su país tiene familia y amigas del colegio, en la localidad de Lviv, que es la más cercana a Polonia. "Al principio hubo más susto, el primer día, la gente no sabía qué está pasando. Ahora mismo dentro de esta barbarie se ha encontrado un punto de cómo continuar y sé que en esa zona están intentando ayudar lo máximo posible. Varias de mis amigas van a los colegios, y adultos y niños están ayudando a preparar redes de camuflaje con telas para los militares".

A raíz de la puesta en marcha de la página web, desde Lviv le comunicaron que están recogiendo material medico y comida e intentan moverlo por toda Ucrania. "Me están poniendo en contacto con todas las personas que conozco desde aquí".

Su tío se ha alistado

El primer día de guerra la joven cuenta que llamó a sus conocidos para decirles que tenían casa en Alicante. "Ha dicho que no quieren salir. Tengo a mi tío en Polonia, donde estaba por trabajo y se ha alistado. No tiene formación militar pero en el momento en que le digan que puede ir a luchar irá, aunque ahora está intentando colaborar en la frontera con la gente que lleva medicamentos y comida, ayudando a pasar a los niños y mujeres que quieren salir". Indica también que ha conocido a una chica ucraniana que vive en Murcia y que su padre el lunes recogió medicamentos, se fue a Ucrania y ya ha entrado para poder alistarse.

"El sentimiento que tengo gente es que huyen mujeres y niños de la zona más afectada, pero no todos quieren salir porque sienten que pueden ayudar mucho más desde dentro. Es ahora cuando estoy conociendo todas las historias. Otra amiga que está en la zona bombardeada tiene que ir a trabajar en un almacén y dice que la cosa está más difícil. Escucha todos los días aviones que sobrevuelan su cabeza. Allí es más preocupante, se turnan para dormir para estar atentos por si tiene que bajar a sótanos porque las alarmas no dejan de sonar, es constante".

Además, cuenta que su abuelo ha acogido a una familia de Kiev. La última vez que Natalia viajó a Ucrania fue hace 5 años. "Es supercurioso porque tenía planeado ir en Semana Santa y de un día para otro eso ha cambiado por completo. Teníamos esa intención porque mi abuelo no conoce a mi hermano pequeño (nacido en España) y quería que se conocieran. Ahora mismo mi sentimiento es si llegará ese día".