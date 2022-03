A rascarse el bolsillo en la cesta de la compra

“Ha subido todo, pero hay que comprar igual”. Y así es. La cesta de la compra ha incrementado su precio, sobre todo, la última semana en la que hay productos por los que se paga entre 5 y 20 céntimos más. Una subida de coste para los consumidores que muchos asumen con resignación. Porque la nevera y la despensa hay que continuar llenándola para comer cada día, para lo que hay que rascarse más el bolsillo que hace solo unos meses o semanas.

La subida de la luz, de la gasolina, la huelga de transporte, la incertidumbre por la guerra de Ucrania y la subida de precios, que cada enero hace que la cuesta sea más acusada, ha hecho que llenar los carros de la compra sea más caro, ya sea en un supermercado, en el mercado o en las tiendas de barrio. Hasta un 20%, según calculan algunos consumidores. Los productos suben cada uno pocos céntimos, desde solo 5 a 20, que se convierten en unos cuantos euros en el ticket final.

“Sí se nota la subida de la cesta de la compra. Calculo que será un 20% más de lo que pagada hace unos días”, apunta una vecina de Benidorm. Susana Alberca, también residente del municipio, lo corrobora: “Ha subido todo. Ha ido poco a poco pero esta semana se nota mucho”. Y como ejemplo apunta a que “una botella de agua que pagué hace unos días a 60 céntimos, ahora está a 65”. La vecina afirma que “nosotros somos pocos en casa, pero las familias que son dos más tres niños, no sé si podrán con todo”. Otro ejemplo: el pan que costaba 40 céntimos la pieza en verano, ya subió a principios de año y en la última semana otros cinco céntimos; ahora cuesta 55.

Y así sucesivamente con la fruta, los huevos, la leche, la harina, los derivados del trigo o el aceite. Este producto, sobre todo el de girasol, ha sido de los más demandados en las últimas semanas. La incertidumbre por la guerra de Ucrania ha hecho que se haya hecho acopio de este producto: “Estas últimas semanas sí hemos visto que la gente compraba más”, apuntó Pere Llorca, propietario de un supermercado en el centro de Benidorm, quien añadió que “por todo lo que se ve en la televisión”. En estos días ha vendido “4 o 5 cajas, cuando de normal no vendo tanto”. Y también “ahora han empezado a comprar más leche”.

Pero incluso familias que antes no lo usaban en casa también lo están comprando. Algo que algunos ya comparan con lo ocurrido con el papel higiénico al inicio de la pandemia. Pero hay quien apuesta por el aceite de oliva, aunque también ha subido: “Si no hay girasol, gastamos aceite de oliva, pero también se ha incrementado el precio”, apuntó otra consumidora.

Llorca explicó que hay otros productos que han subido su precio a la hora de adquirirlos a proveedores, como aquellos de importación o la pasta, que incluso ya había subido antes del conflicto en Ucrania. “Los productos los subías cada dos años porque eran incrementos escalonados, pero ahora ha sido un subida muy alta de golpe”. Así, calcula que la cesta media de la compra de cualquier usuario habrá subido “entre un 5 y un 10%”.

Y, ¿qué opinan los consumidores de esas subidas? Pues muchos se resignan porque la cesta de la compra es uno de los gastos principales en los hogares. El problema es que se une a la subida de la luz o la gasolina. “No sé hasta dónde vamos a llegar y a aguantar”, indicó un compradora que esperaba su turno.

Los precios también suben en las grandes superficies. “La cesta de la compra se ha encarecido por factores externos”, explicó el director de Asucova (Asociación de supermercados de la Comunidad Valenciana), Pedro Reig. Esta entidad aglutina a las grandes superficies de alimentos. Aunque indicó en clave económica que “eso no ha supuesto un incremento en el margen de beneficio para las empresas” que “gastan más dinero del que les ha supuesto la subida del precio”. Es decir, si “el precio ha subido un 5%, los costes lo hacen entre un 8 y un 10%).

¿Hay desabastecimiento?

Hay otra pregunta en el aire: la situación actual, ¿hay desabastecimiento? La respuesta por parte de los supermercados es que no: “Problemas de producción no hay y de distribución tampoco”, afirmó Reig, sino que se pueden haber dado problemas puntuales con algunos productos y eso “no quiere decir que haya desabastecimiento ni que no haya de esos productos”. Algo que se achaca a un “comportamiento anómalo” de la demanda derivado de la situación de incertidumbre actual. Es decir, como ha ocurrido con el aceite de girasol. Así apuntan a que “la cadena alimentaria española funciona y el consumidor no tiene que preocuparse ni hacer sobre aprovisionamiento porque no va a haber problemas”. Eso sí, demandan que se solucione lo más rápido posible la situación actual con el transporte, aunque recalcan que “a la Comunidad Valenciana no ha afectado” directamente.

Pero ¿lo han notado los consumidores? Aseguran que no aunque sí recalcan que se ha podido producir en algún momento puntual que alguna estantería de supermercado esté vacía, pero se repone. Aquellos que compran en los mercados tampoco lo han sufrido: "De momento no he notado que falte nada", indicó una vecina y corroboró otra consumidora a su lado. Pero hay una excepción: el pescado.

Comprar producto del mar fresco estos días es complicado en muchos municipios. El paro de las flotas pesqueras, como por ejemplo la de la Vila Joiosa, por el precio del combustible, unido al mal tiempo y la huelga de transporte ha dejado las pescaderías sin género. “Hoy cerramos y no sabemos cuándo vamos a poder volver a abrir”, explica Antonio Amat, de Pescados Flores, en Benidorm. “Si el lunes no salen a la mar, el martes no podremos abrir” porque no tienen género.

Así apuntó que no hay pescado en la zona pero también está llegando a València desde el norte por el transporte. Y el que llega además está más caro: “la pescadilla por ejemplo de comprarla a 7-8 euros está a 14”. Precios que llegan a ser un 60 o 70% en estos días, algo que tampoco se puede asimilar y que también encarece el precio al consumidor que nota un incremento entre un 10 y un 15%. “El pescado que la semana pasada compré por poco más de 40 euros he pagado 50”, indicó Esperanza Valera, vecina de Benidorm. Ella asegura que no ha notado falta de otro producto que no sea el pescado pero que la carne también ha subido y “las conservas”.

Porque mucha de esa comida en lata también está hecha con aceite de girasol; un círculo sin fin. Pero además, y aunque hay pocas personas, también hay quien está comprando conservas para tener en casa por si la situación empeora o la guerra de Ucrania tiene consecuencias mayores. Aunque, por ahora, no hay motivo para pensar en que no se va a poder llenar la despensa, la pregunta es a qué precio.