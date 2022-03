Fin de semana desapacible y lluvia durante todo el sábado. No hay ninguna alerta activada, pero la Agencia Estatal de Meteorología prevé que tras la tregua de la tarde del jueves y las primeras horas de este viernes vuelva la lluvia, y será abundante este sábado, sobre todo en las Marinas y el Comtat. Llueve además sobre mojado, y aunque no se espera que las cantidades sean tan desorbitadas como la última semana, hay embalses en los que sigue entrando agua y la Confederación del Júcar no descarta que la próxima semana haya que abrir compuertas por seguridad, algo impensable hace un mes cuando la Marina Alta estaba en sequía y la Marina Baixa en prealerta. Este viernes, el embalse de Guadalest tiene 11 hm³, dos menos que el tope y el de Beniarrés 24 hm³, a tres de completar su capacidad. Noticia esperanzadora: en Semana Santa sol y buen tiempo.

El "espectacular" aumento de las reservas en los pantanos por las lluvias de la última semana aseguran el abastecimiento de agua potable durante todo el 2022 a la turística de Benidorm. Esto es posible porque el pantano de Guadalest, que junto al del Amadorio abastece a Benidorm y resto de poblaciones turísticas del entorno, ha doblado en poco más de una semana las reservas, al pasar del 40 al 90 por ciento. Según los datos del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, el pasado día 16 el volumen embalsado de Guadalest se elevaba a 4,69 hectómetros cúbicos (el 40,9 por ciento de la capacidad) y a fecha de hoy, 25 de marzo, ha subido a 11 hm3 (89,99) mientras que en el caso de Amadorio se ha incrementado de 5,3 hm3 (37,28) a 7,56 (50%). José Ramón González de Zárate, concejal del Ciclo de Agua, asegura "estas lluvias nos salvan todo el año 2022, que ya está totalmente asegurado. Es una gran noticia", se ha felicitado el concejal, quien ha agregado que las precipitaciones han rellenado pozos y acuíferos en toda la comarca de la Marina Baixa, además del aumento en los embalses. El concejal no prevé desembalses inmediatos del Amadorio ni del Guadalest, aunque sí cree que podría ocurrir en el segundo de ellos durante la próxima semana, siempre que lo determinen los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Estos desembalses de seguridad podrían haberse evitado, según González de Zárate, si en la época en que había poca agua la CHJ hubiera invertido en ambos pantanos para su dragado y mejora de las compuertas para conseguir que el alivio de agua pudiera ser "más tranquilo". Alicante bate su registro de lluvias en marzo y se abre a una Semana Santa soleada tras el ajuste atmosférico Sobre el pantano de Amadorio, que ronda la mitad de su capacidad, ha explicado que tradicionalmente llega la mayor parte de agua en los días posteriores a los episodios de lluvias, por lo que los aportes de la última semana podrían estar aún por llegar. La Confederación Hidrográfica del Júcar sigue la evolución del episodio de lluvias y ha comenzado el desembalse en Ulldecona, en Castellón con un caudal de salida igual al de entrada, al haber alcanzado su máximo estacional del mes de marzo. También desembalsan Sitjar (15 m3/s) y Arenós (8,5 m3/s), caudales turbinados por Iberdrola para no producir afecciones a la playa fluvial de Montanejos, informa el organismo en su cuenta de Twitter. Del resto de presas que desembalsan, l'Alcora, Regajo, Algar, Buseo y Terrateig mantienen caudales estables al nivel de este pasado miércoles. Mientras tanto, en Benagéber incluso está bajando el caudal de salida. Nueve días seguidos de lluvias han hecho que la provincia bata su récord histórico de precipitaciones un mes de marzo desde que hay registros, y tenga agua segura para lo que queda de año. De momento no se ha batido el registro de doce días seguidos sin parar de llover en febrero de 1998, según los datos del Laboratorio de Climatología de la UA, pero el temporal ha dejado ya más de 11 hm³ en el embalse de Guadalest, sobre una capacidad total de 13 hm³. Alicante, entre el monzón y el desierto Te puede interesar: Alicante La borrasca "Celia" tiñe de amarillo con polvo del desierto los cielos de Alicante en una situación de la que no había precedentes La sucesión de borrasca ha provocado que este comienzo de estación sea y el más lluvioso desde 1950, según lo datos que maneja el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, superando a los inicios de 2015 y 2020, que fueron aún mas lluviosos. De momento se han acumulados registros de hasta 600 litros por metro cuadrado en las Marinas y El Comtat desde que arrancó la inestabilidad y va a seguir lloviendo pero menos.