Unidad sindical frente al presunto nepotismo en las oposiciones a la Policía Local

Máxima unidad. Así se han querido mostrar los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante tras estallar la polémica por el supuesto nepotismo en las oposiciones a la Policía Local de Alicante. A través de un comunicado de la Junta de Personal, reunida por la vía de urgencia, los sindicatos con representación en el Ayuntamiento manifiestan "su apoyo total y sin fisuras a todos los opositores que han superado el proceso selectivo, en tanto en cuanto, no exista una denuncia formal, con una sentencia condenatoria firme". La Junta de Personal está representada por el SEP, UGT, CC OO, CSIF y el SPPLB.

Además, consideran "que mientras no exista una denuncia formal, con una sentencia condenatoria firme y, al amparo del principio de presunción de inocencia, todos los tribunales del Ayuntamiento y, por ello, también el de Agentes de Policía Local, han ejercido sus funciones de manera correcta e intachable". Este respaldo al tribunal también lo han mostrado asociaciones de policías durante los últimos días.

Por otro lado, en el citado comunicado hecho público este viernes, cuatro días después de saltar la polémica, han apuntado que son conocedores de un supuesto listado en el que "aparecen nombres de opositores con presuntas relaciones con policías, empresas, partidos políticos y sindicatos", que consideran "un atentado a la privacidad y a la honorabilidad de los opositores que han superado el proceso selectivo".

Además de este comunicado de la Junta de Personal, este viernes también se ha conocido otro comunicado de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Alicante, que ha defendido al tribunal de la polémica oposición a Policía Local. Así lo ha señalado a través de una nota: "Queremos poner en valor la imparcialidad, profesionalidad y honorabilidad de los componentes del tribunal de este proceso, así como todos y cada uno de los tribunales constituidos para llevar a cabo todos los procesos que se están desarrollando en el Ayuntamiento".

El proceso selectivo, que ya está en manos de la Agencia Valenciana Antifraude, también va a ser investigado a nivel político por el Ayuntamiento de Alicante, después de que el pleno, por unanimidad, aprobada la creación de una comisión no permanente para esclarecer posibles irregularidades en unas oposiciones que también han llegado a manos del Defensor del Pueblo.

Estos comunicados se han ido uniendo a otros de respaldo tanto a los miembros del tribunal como también a los opositores que participaron en el proceso selectivo. Tras el respaldo de tres asociaciones de mandos de Policías Locales por los ataques al tribunal de la oposición de Alicante bajo sospecha de enchufismo, la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunidad Valenciana (UNIJEMPOL-CV) también se sumó este viernes al rechazo por las reacciones de responsables políticos sobre el presunto nepotismo, expresando que considera "una falta de respeto a la honorabilidad de los miembros de los tribunales de selección y opositores que aprueban las plazas convocadas" que lancen "comentarios y anuncien determinadas acciones cuando ni siquiera se aportan unos mínimos indicios de prueba acerca de que lo que se denuncia es cierto".

Según UNIJEMPOL, la Agencia Valenciana Antifraude recibe las denuncias de forma anónima y no exige que se aporten pruebas de ninguna clase, por lo que ahí empieza su labor y no la de los políticos, a los que piden prudencia y que no realicen "afirmaciones sin sentido".