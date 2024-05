Frente común del Consell y el Ayuntamiento de Alicante contra Pedro Sánchez por "bloquear" los ahorros locales

Un día después de la visita de Pedro Sánchez a la ciudad de Alicante (a la que no acudió ningún miembro del gobierno local), el Ayuntamiento y el Consell cargan contra el presidente del Gobierno por "bloquear" los ahorros locales, impidiendo el desarrollo de inversiones, así como por situar a la provincia "a la cola" de la financiación estatal.

Este jueves, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, han mantenido un encuentro en la capital alicantina para abordar cuestiones como la financiación municipal. Al término de la reunión, Merino ha querido mostrar su "preocupación" por el "maltrato" del Gobierno de España a la provincia y a la Comunidad Valenciana. "No es de recibo que se tomen decisiones que perjudican tanto a los ciudadanos", ha criticado la responsable de Hacienda, quien reclama al Ejecutivo que "deje de pensar que son los únicos que tienen competencias" porque los Ayuntamientos son "quienes están más cerca de los ciudadanos y saben lo que necesitan".

En la misma línea, Barcala ha centrado el foco en la "regla de gasto" reactivada recientemente por el Gobierno. Una medida económica enfocada a controlar el endeudamiento público que ha sido recuperada a nivel europeo tras la salida de la crisis del coronavirus. En la práctica, esta regulación implica que los ayuntamientos no podrán emplear sus "ahorros" (remanentes de tesorería) en inversiones, sino que tendrán que destinarlos al pago de deuda. Una decisión, ya anunciada por Europa en 2023, que, para el alcalde, se traduce en un "bloqueo" que impide a la ciudad utilizar los 130 millones que mantiene en los bancos. "Queremos gastar los ahorros en los que necesitan los alicantinos pero el Gobierno de Sánchez no nos lo permite", ha lamentado Barcala.

Unos ahorros que, en el caso de Alicante, han aumentado de forma consecutiva en los últimos años debido a la baja ejecución presupuestaria. En 2023, el Ayuntamiento solo gastó finalmente cuatro de cada diez euros presupuestados para inversiones. Pese a ello, Barcala rechaza las críticas de la izquierda: "Nosotros ya hemos demostrado saber gestionar nuestro dinero, no vamos a pagar la deuda del Gobierno de España". El dirigente dirigente popular reclama a la oposición "que no me eche en cara que no gasto el dinero que tenemos en el banco, porque no me dejan gastarlo".

Sobre los préstamos bancarios contratados por el Ayuntamiento, la herramienta escogida por el ejecutivo municipal para ejecutar las inversiones, el alcalde defiende que se está "utilizando la financiación externa como instrumento" pero que "si nos dejaran gastar los remanentes no tendríamos que estar pidiendo préstamos".

Plantón a Sánchez

En cuanto al motivo por el que no estuvo presente durante la visita del presidente del Gobierno, el alcalde argumenta que se lo impidió "un asunto ineludible de carácter personal que me hacía absolutamente incompatible la asistencia".

Sin embargo, tampoco participó de la visita ningún otro miembro del equipo de gobierno del PP, que cuenta con 14 concejales, mientras que sí había representantes populares autonómicos. Algo que Barcala justifica señalando que "nosotros tenemos que priorizar nuestra agenda y a veces pasan estas cosas".

