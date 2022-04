Expertos y Consell censuran el abandono del Gobierno al Turismo en las ayudas que sí ha dado a la Industria

Expertos de la Universidad de Alicante, economistas, gestores del sector en la Costa Blanca y el propio Consell consideran un error “estratégico” que el turismo se haya vuelto a quedar fuera de las ayudas aprobadas por el Gobierno para apoyar a la industria en una coyuntura de inflación descontrolada, que ha disparado los costes por encima del 25% a las puertas de la inminente Semana Santa y con muchos precios cerrados desde hace meses.

Los expertos señalan que la propia resistencia del sector y su capacidad de reflote no debe ser excusa para ningunearlo en el reparto de las ayudas, y apelan a un cambio en las formas, máxime cuando el sector lleva dos años durísimos, sin apenas ingresos, en los que, sin embargo, también ha echado una mano para afrontar las necesidades del covid y, en estos momentos, poniendo plazas a disposición de los refugiados. El buen puente que se espera en Semana Santa no debe hacer pensar que todo está hecho.

El propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, subraya que los costes de producción, los energéticos, la subida del combustible y de las materias primas afectan y condicionan de una manera muy severa a la industria turística. Todos coinciden en que el sector turístico es muy heterogéneo y fragmentado, con un predominio abrumador de pymes, circunstancia que tradicionalmente ha limitado su capacidad de presión política. Nada que ver con sectores como el transporte por carretera. Recordar, en este sentido, que la patronal turística ha reclamado exenciones fiscales, un IVA superreducido e incentivos a los viajes en España (caso del Bono-Viaje del Consell) para estimular los viajes de vacaciones.

" La inflación y la subida de costes incrementa las dificultades de recuperación de un sector muy afectado por la pandemia" Josep Ivars - Instituto Interuniversitario de Economía de la UA

Josep Ivars, catedrático de la Universidad de Alicante e investigador del Instituto Interuniversitario de Economía de la UA, considera que “el sector turístico es muy heterogéneo y fragmentado, con un predominio abrumador de pymes, circunstancia que, tradicionalmente, ha limitado su capacidad de presión política. Nada que ver con sectores como el transporte por carretera, que puede amenazar con paralizar la economía o elevar la conflictividad social.

Por otra parte, siendo importante el coste de la energía en la estructura de costes (variable según el tipo de empresa turística, desde un hotel a una compañía aérea) no alcanza el peso que supone para el transporte, la pesca u otros sectores intensivos en consumo eléctrico”.

Ivars subraya, no obstante, que, “es cierto que la inflación y la subida de costes viene a incrementar las dificultades de recuperación de un sector muy afectado por la pandemia. La coyuntura es complicada, en parte por el efecto de la invasión de Ucrania, pero las expectativas de abastecimiento energético a medio y largo plazo son sombrías, en términos de costes económicos y ambientales. Las ayudas deberían orientarse más hacia la transición energética que a la subida de precios actual. Esta es una de las orientaciones de los fondos Next Generation que debería ser prioritaria”.

"La capacidad que ha demostrado el turismo para pelear y resurgir no debería neutralizar la idea de que es un sector susceptible de ser ayudado" Francesc Colomer - Secretario Autonómico de Turismo

Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, señala que “la capacidad que ha demostrado y demuestra el turismo para pelear y resurgir en todo momento de las crisis es una certeza que no debería neutralizar la idea de que es un sector susceptible de ser ayudado en estos momentos”. Colomer recuerda, en este sentido, que “los costes de producción, los energéticos, la subida del combustible, de las materias primas afectan y condicionan de una manera muy severa a la industria turística”.

Colomer recuerda, por otro lado, que “este es un sector que para lo malo siempre está y del que dependen muchos otros, directa e indirectamente. No apoyarlo en estos momentos me parece un error estratégico, si realmente no hay suficientes ayudas como sostiene el sector. Venimos de dos años durísimos, enganchamos con otro momento de incertidumbre pese a la demanda embalsada que tira de las reservas en Pascua. Por ello, pienso que cualquier estrategia de ayuda no debe prescindir del sector turístico”.

“El sector turístico debiera haber tenido más apoyo, el Gobierno se ha centrado en atender las necesidades de la industria intensiva" Francisco Menargues - Presidente Colegio Oficial de Economistas

Para Francisco Menargues, presidente del Colegio de Economistas de Alicante, es “cierto que el sector turístico debiera haber tenido más apoyo. ¿Explicación de que ahora se quede fuera? Pienso que el Gobierno se ha centrado en atender las necesidades de la industria intensiva, la que vive a diario pendiente de los costes energéticos y de materias primas y en el caso del Turismo las ayudas se plantean a más largo plazo: desestacionalización, brecha digital de las pymes y sostenibilidad. Esto no quita, por supuesto, que dada la importancia del sector, este necesite más ayudas, pero lo mismo que otros que tampoco se han beneficiado”.

Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm, considera esta falta de apoyo “tiene que ver con el poco conocimiento y la denostación de la industria turística en nuestro país. Como se escuchan cantos de sirena sobre la recuperación del sector, de una buena Semana Santa o un verano esperanzados piensan que volumen es lo mismo que rentabilidad, y que cuatro días y dos meses son suficientes para recuperar dos años de endeudamiento para salvar las empresas que han resistido. No, esa no es la realidad. Los destinos de 365 días al año como es Benidorm trabajan con un volumen continuado para conseguir rentabilidad”.

Como se escuchan cantos de sirena sobre una buena Semana Santa o un verano esperanzados piensan que volumen es lo mismo que rentabilidad" Leire Bilbao - Gerente Visit Benidorm

Bilbao subraya que “este sector no es para nada de “pelotazos“. Hablamos de mucho trabajo, resiliencia y gestión estratégica de costes, para mejorar productividades sin bajar para nada la calidad del producto”.

"El turismo es un sector de sectores y ayudando al turismo, ayudamos al resto de la economía" Jose Mancebo - Director del Patranato Provincial de Turismo

José Mancebo, director general del Patronato Provincial de Turismo, incide en que “hay muchas formas de ayudar al turismo pero parece que, a pesar de los pesares, siempre caemos en la inercia de no tomarlo con la consideración que merece”, critica José Mancebo. Este técnico explica que “el turismo es un sector de sectores y ayudando al turismo, ayudamos al resto de la economía. Bien sea por la ayuda directa, bien sea por la bajada de impuestos. No sería descabellado poner en marcha un IVA superreducido para incentivar los viajes más allá de las temporadas, por ejemplo”.

Mancebo insiste en que “lo cierto es que debemos defender la iniciativa del sector, que está viendo como su rentabilidad baja día día, la subida de costes es permanente e intenta no repercutir excesivamente al precio, dado que la demanda va a pasar por momentos muy complicados en los próximos meses. Urge, de nuevo, un plan que considere y que ponga en el centro de la economía la actividad turística y los negocios asociados a la movilidad. El problema no es solo la inflación, la guerra o futuribles nuevas olas por nuevas cepas del covid, sino que seguimos sin dar la suficiente consideración a un sector que, para nuestro país es, simple y llanamente, estratégico”.

Para Javier Jiménez, CEO de la Escuela de Negocios FORST, “el maltrato al sector turístico lo pagaremos caro. Los sectores no se regeneran solos. Los empresarios han tenido una resistencia muy grande a la pandemia gracias a los ERTE, pero no deberíamos seguir poniendo palos en las ruedas al sector más estratégico del país. Además de la escasez de ayudas, las administraciones y los funcionarios han hecho el ridículo en la gestión de las mismas. Y, sobre todo, cada vez existen más leyes que deben cumplir y diferentes según la comunidad autónoma”.

“El maltrato al sector turístico lo pagaremos caro. Los sectores no se regeneran solos" Javier Jiménez - CEO Escuela de Negocios Turísticos FORST

Jiménez censura que “a todo esto le sumamos que las ayudas de Europa no terminan de llegar de manera clara. El sector ha demostrado una tremenda solidaridad frente al covid, y en este momento acogiendo a refugiados. Esto se lo han devuelto con falta de ayudas y una tasa turística que no va a ayudar a la recuperación. Se está jugando con el futuro de miles de familias. Algunas de ellas ya han decidido abandonar el sector. Afortunadamente tenemos un país tremendamente atractivo. Como dijo Otto Von Bismarck, "España es un país indestructible. Los españoles llevan siglos intentándolo y todavía no lo han conseguido.

Balance febrero

Por otro lado, la Comunidad Valenciana recibió la visita de 393.280 turistas extranjeros en febrero, de ellos el 85% en la Costa Blanca, lo que supone un 1.297,2% más que en el mismo mes de 2021, y hace que sea el cuarto destino elegido, tras Canarias, Cataluña y Andalucía, ya que concentra el 12,5% de visitantes extranjeros, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el gasto realizado por esos turistas extranjeros que recalaron en la comunidad autónoma ascendió a 475 millones de euros.

Reino Unido fue el principal país emisor, representando el 23,9% del total que recibió la comunidad en febrero, seguido de Francia (16,7%).

De este modo, el gasto realizado por los turistas internacionales que llegaron a la Comunidad Valenciana en febrero ascendió a 475 millones de euros, un 1.091,8% más que en el mismo mes de 2021, mientras que el gasto medio por persona se situó en 1.207 euros, un -14,7%. En concreto, el gasto medio diario fue de 117 euros, un 19,3% más. La duración media de los viajes de turistas internacionales en enero fue de 10,4 días, un 28,5% menos que los que pasaban el año pasado.

A nivel nacional, España recibió en febrero la visita de cerca de 3,2 millones de turistas internacionales, un 1.007,8% más que en el mismo mes de 2021, según los datos del INE. Esto supone recuperar el 71% de los turistas internacionales de la prepandemia.

El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en febrero alcanza los 3.757 millones de euros, lo que supone un aumento del 1.060,2% respecto a los 324 registrados en el mismo mes de 2021. Con el repunte de febrero, tanto la llegada de turistas internacionales como el gasto acumulan nueve meses consecutivos de alzas interanuales.

Los principales países emisores en enero fueron Reino Unido (con 578.568 turistas y un aumento del 3.927% respecto al mismo mes de 2021); Francia (con 514.977 turistas y un incremento del 587,2%), y Alemania (con 389.741 turistas, un 956,9% más).

"En febrero se ha consolidado la tendencia de recuperación del turismo internacional con un crecimiento de más de 670.000 viajeros respecto al mes anterior, lo que muestra la percepción de España como un destino seguro. Una tendencia que esperamos se intensifique de manera notable de cara al primer hito del calendario vacacional de 2022, la Semana Santa. Nuestra previsión es que en el mes de abril podamos recuperar en torno al 80% de los turistas internacionales de la prepandemia", señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.