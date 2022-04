"Las oposiciones a la Policía Local de Alicante siempre han tenido mala fama, pero te presentas porque piensas que son habladurías"

"Las oposiciones a la Policía Local de Alicante siempre han tenido mala fama, se dice que tienes que tener contactos para conseguir plaza, pero te presentas porque piensas que son habladurías", asegura uno de los aspirantes que participó en el proceso selectivo a la Policía Local y que, tras superar todos las pruebas, se ha quedado finalmente sin plaza en el Ayuntamiento de Alicante. Él, como el resto de opositores con los que ha hablado este diario en los últimos días, exige como condición preservar el anonimato por temor a posibles represalias, aunque la mayoría ya ha conseguido plaza en otros cuerpos de la Policía Local de la provincia de Alicante.

Todos los aspirantes que han accedido a hablar coinciden en la "mala fama" histórica de los procesos selectivos a la Policía Local de Alicante. "Siempre se habla mal, antes de empezar los exámenes ya se señala a gente que va a entrar", añade otro aspirante. ¿Y para qué intentarlo? "Yo me presenté en Alicante porque es mi ciudad y porque querría trabajar en mi casa. Siempre se han escuchado rumores, pero no te los quieres creer. Yo me decía: 'Déjate de excusas y estudiar', pero luego ves lo que ves", añade otro aspirante.

Los opositores dicen ser una "familia". La mayoría coincide en las academias para la preparación, en las bibliotecas para estudiar y en los procesos selectivos a los que acuden hasta conseguir una plaza fija por municipios del entorno. "No te quieres creer los rumores hasta que ves que gente con la que estudias, que conoces y sabes que tiene menos conocimientos que tú... de repente empieza a sacar notas espectaculares", explica otro aspirante, que subraya que las notas de los primeros cuarenta opositores fueron "altísimas", algo que asegura es "extraordinario" en este tipo de pruebas selectivas. Otro opositor agrega que muchos de los que han sacado plaza en Alicante "eran nuevos en las oposiciones, nunca los habíamos visto en ningún otro examen" para la Policía Local: "Los milagros tan generales no existen. Tú sabes quién sabe y quién no porque aquí somos una familia".

Los opositores se enfrentaron a varias pruebas hasta completar el proceso, que se acaba de completar en su primera fase con la publicación de los listados oficiales. En primer lugar tuvieron que presentar un certificado médico, que en la práctica sirve para hacer un primer cribado entre los más de 1.500 presentados. Luego llegó el psicotécnico, en el que se quedaron la mitad de los aspirantes. Las pruebas físicas, según los opositores, suelen resultar "sencillas" por el nivel exigido. Y después llega la clave en todo proceso selectivo: el temario, un examen tipo test, con medio centenar de preguntas con cuatro opciones entre las respuestas. A continuación, para los supervivientes del proceso, toca el supuesto práctico, que en este caso también estuvo envuelto en la polémica. "Aquí cada opositor entrega varias hojas con su respuesta. Pues en un día se lo leyeron, todo fue demasiado rápido en esta prueba", añade otro aspirante. El último examen es el valenciano, como paso previo al definitivo reconocimiento médico.

Todos ellos admiten que será "muy complicado" demostrar que hubo irregularidades en unas oposiciones marcadas por el supuesto enchufismo. Piden, casi suplican a la administración, que se investigue la "cadena de custodia" de las pruebas para descartar un supuesto "filtrado de preguntas". A su vez, descartan acudir al juzgado o a la Fiscalía "porque eso te marca para siempre porque saben tu identidad". Estas oposiciones ya están en manos de la Agencia Antifraude y además se investigarán en una comisión política creada por el Pleno por unanimidad.

Respecto al listado de aprobados a las oposiciones recientemente realizadas en el Ayuntamiento de Alicante, en los que figuran personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, los opositores excluidos de los números con plaza sostienen que, esta vez, a alguno "se le ha ido de las manos", ya que "se da por hecho que alguno va a entrar a capón, pero las cifras de las que se hablan son escandalosas", añaden mientras no ocultan una "impotencia" que, según aseguran, que se vivía en los últimos exámenes del proceso selectivo, según iban conociéndose las notas de las pruebas previas.