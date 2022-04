La Junta de Seguridad busca soluciones dos semanas después de recortarse tres líneas por las pedradas a los autobuses en Juan XXIII

Dos semanas después de que tres líneas del autobús urbano (06, 11 y 17) modificaran su recorrido por las calles de Juan XXIII por motivos de seguridad, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado la Junta Local de Seguridad, en la que se espera la participación de miembros del Ayuntamiento, la Subdelegación, la Policía Nacional y la Policía Local. La reunión, prevista para este miércoles, se produce después de un primer encuentro entre representantes de la Policía Nacional, la Policía Local, la Concejalía de Transportes y la empresa concesionaria del servicio, con presencia también de miembros del comité de empresa.

La reunión de este miércoles, convocada tras dos semanas de recortes en el servicio, busca "poner en conocimiento de las dos policías el problema y las líneas de actuaciones a tomar", explicó el concejal de Transportes y portavoz adjunto del gobierno municipal, Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes. En la reunión previa, según Villar, la Policía Nacional pidió información sobre el lugar en el que se producían las agresiones, que han acabado con modificar el recorrido de los autobuses por decisión del comité de empresa ante la falta de seguridad para los conductores. "Esperemos que en la reunión se nos diga qué se puede hacer, poniendo además de manifiesto la preocupación de vecinos y trabajadores, además de la propia concejalía, por el problema de seguridad. Tenemos que dar una solución urgente y rápida. Los vecinos no pueden estar privados más tiempo de este servicio. Vamos a pedir que se pongan todos los medios", añadió Villar, quien apuntó que es un tema que tiene "preocupadas" a todas las partes. "No es plato de buen gusto que una administración no puede garantizar el transporte urbano".

Otras fuentes implicadas aseguran que en la reunión de este miércoles también se pondría sobre la mesa la propuesta de que la Policía Local pudiera patrullar sin distintivos para poder dar con las personas que lanzan piedras contra los autobuses, ya que las mismas fuentes aseguran que cuando realizan servicios de vigilancia en coche patrulla no se producen las pedradas.

Ayudas a las mujeres maltratadas

La Junta de Gobierno aprobó este martes la implantación del "Abono Violeta" dentro del sistema del autobús urbano. El Ayuntamiento asumirá 152.804 euros del total de 196.462 euros para bonificar el precio establecido para las tarjetas de transporte. El Abono Violeta es una nueva modalidad de título de transporte público dentro del sistema TAM, gratuito para personas víctimas de violencia de género, que permite desplazarse sin limitación de viajes durante su periodo de validez. El título es unipersonal e intransferible, renovable por periodos anuales.

Por otro lado, el gobierno municipal ha recordado que durante 2021 se alcanzaron los 12,3 millones de viajeros, un 12,6% más que el año anterior." Nos encontramos en la actualidad en cifras que superan el 80% de los viajeros registrados en 2019", añadieron.