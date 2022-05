Las doce nuevas peticiones de comparecencias de la izquierda para la comisión de la Policía Local

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, y diez más. Estas son las peticiones de los grupos municipales registradas en el plazo para solicitar nuevas comparecencias ante la comisión que investiga las oposiciones bajo sospecha a la Policía Local de Alicante, que se ha cerrado este miércoles. Todas las peticiones han llegado desde los grupos de la izquierda, ya que tanto Vox como los socios del gobierno han rechazado reclamar más intervenciones y documentación tras la sesión de comparecencias de hace diez días.

Los socialistas, por su parte, han pedido cuatro comparecencias: la del alcalde y la del edil de Seguridad, junto a las del jefe de servicio del área de Seguridad y la de Pedro Calero, antiguo portavoz del SPPLB, que fue apartado del cargo cuando estalló toda la polémica y que ha sido señalado por su propio sindicato en los juzgados. La concejala socialista Llanos Cano ha afirmado que se ha pedido la documentación que falta pero lo que reclaman, con más énfasis, es que Barcala dé la cara. “Es el jefe de la Policía Local. No puede eludir esta responsabilidad, no puede eludir una comisión que él mismo firmó y pidió y reclamamos que comparezca de nuevo. Subsidiariamente, para el caso de que la comparecencia no se pueda exigir, pedimos que se le invite, pero esta vez tengan el decoro de por lo menos avisarnos con 48 horas de antelación para poder prepararnos las preguntas a realizar”, ha señalado Cano.

Desde Unidas Podemos, por su parte, han pedido que de nuevo comparezca el responsable de los servicios médicos del Ayuntamiento y asesor del tribunal de la oposición, Andrés García Trillo, que ya intervino ante la comisión. Además, insisten con la presencia de "la cadena de mando de la Policía Local para que en su calidad de responsables del cuerpo aporten su visión sobre los hechos": Miguel Box, Julio Calero, Eduardo Guijarro, Fernando Aldave, Raúl Romero y Francisco Vázquez. También reclaman que vuelva a intervenir ante la comisión el jefe de la Policía Local, José María Conesa. En lo político, insisten con el alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Seguridad, José Ramón González.

Por su parte, Compromís, que defiende que la comisión debe servir para "aportar transparencia y alejar cualquier sombra de duda y sospecha sobre la corrección y limpieza de las pruebas de acceso a la función pública de la Policía Local", reclaman, como el resto de la izquierda, que comparezcan Barcala y el edil González. "No entenderíamos que desde la Presidencia de la Comisión se continuara bloqueando la comparecencia del Alcalde y del Concejal de Recursos Humanos, como ha ocurrido hasta el momento. Más allá de los miembros del Tribunal de estas oposiciones que faltaban por convocar, como ya solicitamos en la pasada sesión de la Comisión, creemos necesaria reiterar la solicitud de comparecencia del alcalde y el concejal de Recursos Humanos. Unas comparecencias que resultan más necesarias, si cabe, después de las declaraciones del Comisario Jefe en la pasada sesión de la Comisión", ha defendido el portavoz de la coalición, Natxo Bellido.

A la espera de la resolución de estas nuevas diligencias, Barcala ya dejó claro la pasada semana que no tiene ninguna intención de acudir a la comisión, después de ofrecerse a asistir en la sesión anterior, aunque en una propuesta con letra pequeña, ya que se limitaba a esa jornada y al término del resto de comparecencias, que en un primer momento iban a ser hasta catorce. Tuvieron su oportunidad... y la desaprovecharon. Esta es la teoría que viene a defender el alcalde de Alicante, Luis Barcala, respecto a su participación en la comisión creada para investigar las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local. Tras ofrecerse para declarar exclusivamente en la recta final de la sesión del pasado lunes, una propuesta que la oposición conoció al inicio de una jornada en la que estaban citados a comparecer hasta catorce personas, Barcala sostuvo hace una semana que no habrá una segunda oportunidad. "Sin tener obligación y pese a un informe jurídico del secretario general que dice que no se puede pedir mi comparecencia en ese tipo de comisión, yo me ofrezco voluntariamente a ir. Y no acudo porque dicen que 'no'. Si hubiera dicho que' sí', yo hubiera comparecido", explicó esta mañana Barcala, pasando por alto que la decisión definitiva correspondió a la presidenta de la comisión, la popular Mari Carmen de España.