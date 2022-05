El bipartito descarta investigar la supuesta trama policial urdida para forzar la destitución del jefe de la Policía Local de Alicante

El bipartito de Alicante no tiene previsto abrir una investigación interna para esclarecer la supuesta trama para forzar el relevo al frente de la Policía Local de Alicante, que denunció este lunes el propio jefe del Cuerpo municipal, José María Conesa, durante su comparecencia ante la comisión creada para investigar las supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local. Así lo ha confirmado tanto el portavoz como el portavoz adjunto del gobierno local, Antonio Manresa y Manuel Villar, respectivamente, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes.

Desde el ejecutivo local alegan que el caso revelado por Conesa, en el que habló de que unos "subordinados", a los que calificó como "delincuentes" han distribuido da "inexactos, falsos y tendenciosos" por "venganza" y para aspirar a su puesto, está judicializado tras la denuncia presentada por el propio comisario jefe ante la Policía Nacional por "injurias y calumnias" en un documento de 16 páginas donde, entre otra información, figuran los aspirantes aprobados y supuestas relaciones con mandos de la Policía Local, además de con partidos políticos, sindicatos y empresarios vinculados al Ayuntamiento de Alicante. En ese archivo también se explican otras supuestas relaciones de mandos de la Policía Local.

Tanto Manresa como Villar han rechazado que el Ayuntamiento vaya a investigar el supuesto complot denunciado por Conesa. "Nosotros no vamos a hacer nada si no hay ninguna prueba. El jefe de la Policía Local relató unos hechos, que ahora están judicializados. Si en esa investigación se acredita la existencia de esa trama, entonces tomaremos medidas", han señalado desde el equipo de gobierno, que apoyó la creación de una comisión que, según insisten ahora, "tenía un objeto" y tras las diez comparecencias de este lunes "quedó claro que no hay nada raro, que el "escándalo no obedece a ninguna realidad".

Por otro lado, tanto Manresa como Villar dejaron en el aire las posibles comparecencias del alcalde, Luis Barcala, y del concejal de Seguridad, José Ramón González, ante la comisión creada por el supuesto fraude en el proceso selectivo. Tras la bronca política generada este lunes, durante la primera sesión de comparecencias, por el intento de Barcala y González de acudir al órgano, sin aviso previo, en una jornada maratoriana, en la que estaban previstas catorce intervenciones, que finalmente se quedaron en diez ante la negativa de cuatro personas de acudir a la cita (un titular del tribunal y tres suplentes).

Una comparecencia que lo cambió todo

De hablar del presunto fraude en las oposiciones a hacerlo de una supuesta trama policial urdida para conseguir "derrocarle". El jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, consiguió este lunes su objetivo tras su comparecencia ante la comisión que investiga las posibles irregularidades en las oposiciones al Cuerpo de seguridad, al denunciar un presunto complot de "subordinados" para que el alcalde, Luis Barcala, le releve como máximo responsable de la Policía Local, un cargo que ocupa desde que fue nombrado por la entonces regidora Sonia Castedo a mediados de 2009.

La intervención de Conesa no dejó indiferentes. Fue, de largo, la que aportó más elementos para el debate, al poner nuevas sospechas sobre la mesa. El jefe policial, antes de que llegase el turno de preguntas de los miembros de la comisión, ya había soltado la bomba. No necesitó que nadie le diera pie: "Comparezco por un rumor sin autoría explícita, por un documento que todo lo que dice es falso, inexacto y tendencioso. El único objetivo es desprestigiarme para que el cabecilla [de esa supuesta trama] ocupe mi posición en un futuro próximo. A él y a su grupo, que son delincuentes, no les importa destrozar familias. Se trata de un burdo montaje en el que yo soy la pieza a ganar".

Así empezó una intervención en la que, según avanzó, Conesa siguió concretando aún más su denuncia pública, que previamente había interpuesto ante la Comisaría de la Policía Nacional. "En el documento, menos de trata de blancas y de tráfico de drogas, se me acusa de todo. Me refiero a compañeros del Cuerpo, subordinados míos, a los que todos los días veo pasar. Uno de ellos querrá ser jefe, otro piensa que he beneficiado a otra academia y otros lo harán porque no ascendieron o porque su hijo no aprobó. Lo han hecho por venganza o porque quieren mi puesto", prosiguió Conesa ante el asombro general, y eso que se negó a dar nombres, aunque expresó en público su deseo de que la «justicia aplaste con todo su peso los rumores cobardes y despreciables».

Al margen de hablar de que, en su caso, "ha imperado la presunción de culpabilidad", Conesa también hizo su propio listado de vínculos familiares, aunque sin revelar identidades. El jefe de la Policía Local de Alicante aseguró que a las oposiciones se presentaron 57 familiares de agentes, de los que 25 aprobaron. Además, apuntó que de los 106 interinos inscritos en el proceso selectivo, solo la mitad ha conseguido plaza (53). Eso sí, reconoció que esos datos le han producido "sorpresa" al desconocer, según su relato, que había "tantos" familiares en estas oposiciones. Respecto a la influencia de una academia con sede en la ciudad y en la que imparten clase agentes de la Policía Local de Alicante, Conesa precisó datos, a la vez que recordó que las aulas de los sindicatos UGT, SEP y SPPLB estaban "cerradas durante las oposiciones". De los trece aspirantes que estudiaron en San Vicente, cinco aprobaron. Mientras que, siempre según el jefe de la Policía, de los 132 que se prepararon en Alicante, 33 han conseguido plaza. "La de aquí, Aspol, tiene más aprobados porque también tiene más clientes. Me consta que están desbordados porque son muy buenos", añadió.