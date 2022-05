La gestión de Marzà en la provincia de Alicante: "Del aumento de plantilla, al plurilingüismo, la jornada continua y las aulas de dos años"

Siete años ha estado Vicent Marzà al frente de la Conselleria de Educación. Llegó en un momento crítico, con los colegios e institutos de la provincia heridos por los recortes de la anterior crisis económica, y durante su gestión se ha tenido que enfrentar a la pandemia del covid y a su repercusión en las aulas. Siete años en los que ha habido luces y sombras. El aumento de plantillas, la apertura de aulas de dos años, la construcción de centros o la apertura de aulas de dos años son algunos de los logros que destacan sindicatos y directores. Por su parte, los padres lamentan que en estos años han perdido voz y critican el decreto de plurilingüismo, que a su juicio coarta su libertad de elección.

“Valoramos que desde el primer momento el conseller ha trabajado para revertir los despidos de profesores que se produjeron en la anterior etapa y durante estos años la plantilla ha crecido en 5.000 docentes”, destaca Francisco García, del sindicato CC OO. Sin embargo, a este aumento de las contrataciones hay que añadir un matiz: “La mayor parte del aumento de personal se produjo con la pandemia y todavía no se ha consolidado”. García recuerda que en la provincia de Alicante hay un 30% de profesores interinos, una cifra superior a la del resto de la Comunidad Valenciana.

Respecto a la construcción y arreglo de colegios, el Botánic heredó un regalo envenenado en forma de Ciegsa, la empresa pública que dejó un agujero de 2.500 euros en el Consell. Ciegsa fue sustituida por el plan Edificant, en el que se ha involucrado a los Ayuntamientos para el desarrollo de las infraestructuras, lo que ha permitido dar un importante impulso a las mismas y que se hayan levantado 41 colegios en estos años. García lamenta, no obstante, “que Marzà no haya sido capaz de corregir los obstáculos que en todo momento ha puesto el Ayuntamiento de Alicante, el más importante de la provincia de Alicante para el desarrollo de las infraestructuras educativas”.

Desde el Stepv, sindicato del que era miembro Marzà, se valora especialmente la gestión que la conselleria ha hecho de la pandemia. “Las ratios se bajaron, se contrató al profesorado necesario a tiempo y en las aulas el covid no ha tenido una elevada incidencia”, afirma Ignasi Amorós. También destaca Amorós la eliminación de barracones que se ha llevado a cabo en los últimos años a través del programa Creaescola y “que se haya frenado la tendencia a los conciertos educativos con la concertada, aunque con luces y sombras en forma de sentencias en los tribunales en contra de Educación”.

En cuanto a las condiciones laborales del profesorado Javier Mas, del CSIF lamenta que no se hayan alcanzado algunas de sus reivindicaciones. “No se ha mejorado el régimen de permisos y licencias para que los padres con hijos enfermos puedan atenderlos, y el salario de los profesores sigue estando a la cola de España. Tampoco hemos logrado una reducción del trabajo para los mayores de 55 años”. Para Mas, la implantación del plurilingüismo también ha sido problemática. “No nos oponemos a que haya un reconocimiento de la lengua valenciana, pero no a costa de los profesores, a los que no se les está dando facilidades para matricularse en cursos, a costa de que las universidades privadas se forren”.

Javier Zurita, de UGT, critica “los problemas que el decreto de plurilingüismo ha generado en las comarcas del sur” y lamenta que la reversión de los recortes de la anterior administración “haya llegado hace un año escaso, por lo que aún queda mucho por consolidar”. “Esperábamos más de una conselleria progresista como esta”, sostiene Zurita.

Con Vicent Marzà también llegaron cambios importantes en el funcionamiento de los colegios, como es la jornada continua, que en la provincia ha logrado un respaldo mayoritario, aunque esta medida no cuenta con el beneplácito de pediatras, que en más de una ocasión han criticado la sobrecarga de clases para los niños y los horarios tardíos para la comida. Con Marzà también llegó la gratuidad de los libros, una medida unánimemente aplaudida por todos.

Directores

Por parte de los directores de colegios e institutos de la provincia, es unánime la alabanza a la gestión de Marzà. "La interlocución ha sido continua y desde el primer día se nos ha escuchado y recibido, algo que no logramos en la etapa de Catalá, que no nos atendió ni una sola vez", destaca Isabel Moreno, representante de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria en Alicante. Además, “el tándem que han hecho Marzà y Miguel Soler no ha podido funcionar mejor”, cree la portavoz de los directores. Uno de los episodios más críticos para los centros escolares en estos años ha sido la pandemia, y Moreno destaca la forma en la que se ha gestionado. “En pleno confinamiento estricto ya nos estábamos reuniendo para planearlo todo y en julio los colegios ya sabíamos con qué ratios, espacios y profesores íbamos a contar. Fue sorprendente la capacidad para adaptarse a las propuestas de cada centro”.

Desde los institutos de Secundaria, el portavoz de los directores, Toni González Picornell, coincide con Isabel Moreno al destacar que se han sentido escuchados durante toda la etapa de Marzà al frente de Educación. “Nos han hecho sentir partícipes en la toma de decisiones y se han aplicado muchas de las cosas que hemos pedido, sobre todo en el aumento de plantilla, que nos hace estar como antes de la crisis económica”. Sobre la mesa queda, a junio de González, “el plan de digitalización de los centros y la formación del profesorado”.

Padres

Por parte de los padres Sonia Terrero, de la Confederación Valenciana de Ampas y Apas, cree que la despedida de Marzà es motivo de alegría. “Durante estos años se nos ha privado de elegir la lengua en la que se educan nuestros hijos”. También lamenta Terrero que en estos años los padres han perdido voz en los centros escolares. “Marzá se inventó el foro educativo, donde solo hemos ido a escuchar y no ha servido para nada. Se nos ha restado protagonismo”.

Por parte de la Confederación Gonzalo Anaya, destacan más aspectos positivos que negativos en la gestión del conseller. La gratuidad de los libros de texto, la eliminación de la zona única en la admisión escolar, la bajada de las ratios de 30 a 25 y 20 escolares/aula, la ampliación de unidades y plantillas docentes, las aulas gratuitas de dos años, el incremento de las becas de comedor y de transporte escolar, regular la inclusión educativa y introducir la figura de los orientadores educativos en los grupos de Infantil y Primaria, son algunos de los aspectos que valoran desde esta entidad. Como excepciones y aspectos negativos, la Gonzalo Anaya destaca “la falta de éxito en la necesaria coordinación entre las consejerías que aportan personal al sistema educativo, por ejemplo los educadores, o la decisión de haber regulado la jornada escolar continuada sin estudios científicos y la evaluación externa”.

Por último, desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), su presidenta en Alicante Marisa Artiaga, cree que en la gestión de Marzà destacan más las sombras que las luces. “Sobre todo ha generado un problema con el plurilingüismo en la provincia de Alicante, ha coartado la libertad de las familias a elegir la educación de sus hijos y la lengua en la que quieren que estudien. Han querido obligar a la enseñanza en Valenciano, sin dar posibilidad de elegir y lo más importante sin importarles el desarrollo de los niños en las primeras etapas”.

También lamenta Artiaga que se haya introducido la ventanilla única, “ se hayan limitado las zonas por distritos y este año, presentar se haya presentado la matriculación sin ofertar las plazas vacantes en los distintos centros educativos, de tal manera que los padres tenían que elegir a ciegas”.