La provincia de Alicante vive inmersa en la tercera ola de calor, cuando el verano aún no ha arrancado oficialmente. Temperaturas muy altas que han provocado que tan solo en un mes, en mayo, hayan muerto siete personas por exceso de calor, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Es la cifra más alta desde el año 2015. Las siete muertes se concentraron en la semana del 24 al 30 de mayo y corresponden a cuatro mujeres y tres hombres mayores todos de 65 años.

Mayo de 2022 ha sido el más cálido de este siglo y el segundo más seco desde que hay registros. En la provincia se Alicante esta situación se ha traducido en el mes de mayo más caluroso desde que existen registros, concretamente desde 1961. La temperatura meda subió el mes pasado en casi 3ºC respecto al periodo de referencia, que abarca entre los años 1981 y 2010, cuando dicho mes presentó una temperatura media de 16,6ºC. Además, el mes pasado ya se produjeron las primeras noches tropicales del año con el mercurio por encima de los 22 grados.

Un exceso de calor que afecta de manera especial a las personas mayores. "El principal riesgo cuando aumentan las temperaturas es que los ancianos no tienen sensación de sed, por lo que no beben agua y se deshidratan más fácilmente porque además, con la edad tienen más grasa que agua en el cuerpo", advierte el geriatra José María Gómez-Reino. Esta situación afecta especialmente a las personas que viven solas y que no tienen a nadie cerca que les recuerde la importancia de hidratarse. "Estos días en las residencias, por ejemplo, se organizan turnos especiales para repartir agua entre los ancianos y mantenerlos hidratados", explica Gómez-Reino.

Además de la ausencia de sed, la edad también provoca una menor sensación de calor, lo que también supone un riesgo cuando aumentan las temperaturas como ocurre esta semana. "A veces los mayores se ponen ropa poco adecuada, como jerseys o chaquetas, o se abrigan demás pensando que van a pasar frío, lo que hace que suden y luego se enfríen al ponerse en una corriente de aire", señala este especialista. Por otro lado, el calor provoca un menor apetito, lo que también provoca un debilitamiento general del estado de salud de los ancianos.

Además de la muerte por deshidratación, el exceso de calor provoca fallecimientos por problemas cardiacos y por descompensaciones en enfermedades que tiene el anciano previamente, sobre todo la diabetes.

Golpes de calor

Al margen de los efectos que el calor tiene en los más mayores, el exceso de temperatura puede ser mortal en cualquier persona que no se proteja adecuadamente. El golpe de calor es, en este sentido, un problema grave que se produce cuando el cuerpo es incapaz de regular su temperatura, que se va incrementando rápidamente y puede alcanzar los 40,6 ºC. Los síntomas principales son calor, sequedad y piel roja, pulso rápido, dolor intenso de cabeza, confusión y pérdida de conciencia.

"El calor es especialmente peligroso en mayores, puesto que su sensación de sed es menor y no se hidratan" José María Gómez-Reino - Geriatra

Desde este fin de semana la provincia de Alicante atraviesa la tercera ola de calor del año, que además promete ser la más intensa. Tanto que la Conselleria de Sanidad ha activado la alerta sanitaria por ola de calor alto y extremo este lunes y el martes en cinco de las ocho comarcas de la provincia de Alicante: el Comtat, l´Alcoià, la Marina Alta, el Vinalopó medio y el alto Vinalopó.

El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) indica que en el año 2021 fallecieron 84 personas en la provincia de Alicante por exceso de calor.