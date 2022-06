Hospitales y centros de salud se quedan sin matronas al retrasarse por el covid la última promoción de especialistas

Hospitales y centros de salud sufrirán este verano una importante falta de matronas, ya que no van a poder contar con las 40 enfermeras que terminan este año la especialidad. Debido a la pandemia la formación acabará en septiembre y no en junio como ha sido lo habitual otros años. Tradicionalmente, los centros sanitarios se nutren de estas matronas que terminan en junio su formación especializada para suplir a las profesionales que se marchan de vacaciones. Algo que no va a ser posible este año, lo que está generando no pocos quebraderos de cabeza.