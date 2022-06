El coste de los materiales condena otro curso a miles de alumnos bajo el fibrocemento

A punto de dar comienzo las obras de la retirada del fibrocemento en los tres colegios que faltan en la ciudad de Alicante por erradicar el material tóxico de construcción en los tejados, más de un millar de familias denuncian el parón de la actuación porque la empresa adjudicataria no admite el presupuesto aprobado por Educación, alegando que ha subido el precio de los materiales.

Padres y madres de los colegios Emilio Varela, Azorín y El Tossal, que ya veían más cerca que nunca el momento de olvidarse del amianto sobre las cabezas de sus hijos, recogen firmas para presionar tanto al Ayuntamiento -que finalmente ha realojado a los conserjes, situación que había retrasado la operación el curso pasado- como a la Conselleria de Educación para que encuentren una "solución urgente", como demandan.

"El Emilio Varela es mi colegio, ahora tengo 21 años y las prácticas de la carrera de Magisterio en Primaria también las he hecho en este centro, además de que mis hermanos están estudiando allí mismo y mi madre es miembro de la AMPA. Estamos muy concienciados y este nuevo retraso lo trastoca todo, a parte del peligro que sigue para niños y profesores por el amianto", alerta Nuria Valverde.

La empresa adjudicataria de la retirada del fibrocemento en los tres colegios, según han informado a las familias desde el Emilio Varela, se ha negado a firmar el presupuesto aprobado desde hace dos años por la Conselleria de Educación y ha dejado de nuevo la operación colgada.

Incumplimientos

Desde Educación corroboran a preguntas de este diario que la UTE Gocoa SL y Demoliciones D-Tres S L "fue citada por la conselleria para la firma del acta de comprobación de replanteo, para la obra de retirada de fibrocemento y reposición de cubierta de los tres colegios con el fin de que la UTE adjudicataria pudiera empezar a realizar la ejecución de los trabajos a partir de este lunes, que ya no hay alumnado en las escuelas", pero que finalmente, tal y como indican las familias, la citada empresa "rehusó firmar el acta de replanteo y presentó documentación en la que argumenta su postura".

Ahora los responsables de Educación "junto a la dirección facultativa de las tres obras, estudiaremos a lo largo de esta semana los motivos que alega la UTE para no ejecutar la obra, y se dará respuesta a todas las cuestiones que plantean en una reunión en la que se convocará la próxima semana a los representantes de Unión Temporal de Empresas".

La conselleria no quiere tirar la toalla todavía pero este diario ha podido saber que ha instado a las direcciones de los colegios a adelantar los fondos de más que reclama la empresa para posteriormente hacerse cargo de la cuantía. "El problema es que los colegios no disponen de las cantidades que se piden como para hacer frente con el dinero que reciben de la propia conselleria", recalca Valverde.

Desde Educación aseguran oficialmente que van a mantener informadas "en todo momento" a las comunidades educativos de los colegios afectados, Emilio Varela, El Tossal y Azorín, sobre "la decisión que se tome ante los incumplimientos de la citada UTE, porque no solo la consellería es víctima de los mismos sino también lo son las comunidades educativas de estos tres centros, y especialmente su alumnado".

Previsión

También recuerdan que el Ayuntamiento de Alicante está informado de que las viviendas de los conserjes de cada uno de estos tres colegios "tendrán que estar desocupadas desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022", aunque este extremo ya se había dado por solucionado desde el Ayuntamiento y no parece que vaya a servir finalmente en las fechas aprobadas si no se encuentra una solución satisfactoria de antemano que relance las obras como estaba previsto.

Otro centro de Alicante pendiente también de la erradicación del fibrocemento, el Instituto Cavanilles, no parece plantear a priori los mismos problemas y según Educación está igualmente planificadas para este verano "sin ninguna incidencia, con lo cual que lo largo de esta semana, una vez acaben las clases y no haya alumnado en el centro, ya podrían empezar las obras", recalcan. No obstante, como la mayor parte de la semana es festiva "lo más probable es que los trabajos se inician la última semana de junio" contra el amianto en este instituto.