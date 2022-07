El pasado 8 de julio se dieron cita en San Juan de Alicante las principales empresas de la provincia de Alicante, Murcia, Valencia y otros puntos de la geografía española, para celebrar los 25 años de Eneas Consultores; un cuarto de siglo en el que han desarrollado, analizado y fidelizado el talento en todos sus ámbitos para las empresas más comprometidas con sus equipos y objetivos.

Estos 25 años de Eneas Consultores se han celebrado con unos reconocimientos muy especiales a sus clientes, tanto los históricos, como las más recientes; destacando la labor que han realizado para potenciar a sus equipos, ayudando a la consecución de objetivos y el desarrollo de sus organizaciones.

La gran cita de las empresas con el talento

Empresas como 3 DIDS, Restaurante Sucre, Puertas Castalla, Hoteles Poseidón o BFun han recibido un reconocimiento por su importante inversión en la cohesión de sus equipos; Acteco, Fripozo, Grupo AR Hoteles, PSN San Juan, Actualia, Medina Hoteles y Grupo Eulen por su parte han sido reconocidas por la importancia que han dado al liderazgo en sus organizaciones y el desarrollo que han implementado en ello.

Eneas ha otorgado a Oftex, Ferretería Ferri, CYPE, Panter y Bocopa un merecido premio por el amplio entrenamiento que han dispuesto a toda su fuerza de ventas y a Catering COES, We Are Marketing y Martínez y Sanz por sus grandes intervenciones en cohesión integral de la organización, con eventos multitudinarios en los que han integrado a todas las divisiones de sus equipos.

Ibergest, Hotel Don Pancho o Musgrave, por su parte, fueron reconocidos por su labor en la selección y el desarrollo del talento.

Además, Eneas también ha reconocido la labor en la difusión del talento alicantino de algunas de las asociaciones más importantes de la provincia como, por ejemplo: Fempa, Cámara Alicante, Fundeun, Jovempa, DoeactUA, CEEI Elche, AEPA, COEPA, Terciario Avanzado, Diputación de Alicante o la Universidad Miguel Hernández.

Tres distinciones especiales

La gala ha contado con tres reconocimientos especiales a 3 potentes organizaciones del territorio nacional.

En primer lugar, TM GRUPO INMOBILIARIO, empresa líder en el arco mediterráneo y con presencia en el Caribe Mexicano, que fue reconocido por su EXCELENCIA AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO. Más de 25 años de colaboración con Eneas Consultores en los que se han trabajado diferentes áreas del talento de sus profesionales y aspectos de consultoría para alcanzar la excelencia en la experiencia de cliente.

La cadena hotelera líder en el turismo de playa, RH HOTELES ha sido premiada por su PROYECTO PERSONAS: Las emociones al servicio de la excelencia hotelera, el cual lleva en activo casi 13 años, siempre de la mano de Eneas Consultores. Los distintos equipos de la cadena han sido entrenados en diversas áreas de la atención al cliente, liderazgo y comunicación; herramientas que les han llevado a la excelencia en su sector.

Y, por último, la empresa alicantina C3SYSTEMS, ha sido premiada por su ESCUELA DE TALENTO que ha creado junto a Eneas Consultores para el desarrollo del talento de sus equipos, a nivel liderazgo y ventas. Un plan de trabajo que estructura y organiza de forma constante las intervenciones en la organización para el entrenamiento de las competencias y aptitudes de sus integrantes.

Durante esta cita, además se pudo disfrutar del speaker motivacional Carlos Andreu, que contagió de energía y positivismo al casi centenar de personas que se congregaron para la gran celebración del talento y las empresas. Además, se realizaron diferentes homenajes a los fundadores que acompañaron a Javier Mazarío y Juan Pablo Martínez en los inicios de Eneas Consultores y a otros profesionales que pasaron por este gran equipo del talento.

Felicitaciones y reconocimiento a toda una carrera empresarial

Las empresas cliente, o más bien, compañeras de Eneas Consultores, aprovecharon también esta gran cita para felicitar, reconocer y agradecer a la consultora líder de la provincia por su trayectoria en un sector tan competitivo como el de la formación y el talento. Los representantes cerraron la jornada reconociendo que verdaderamente una empresa es lo que son sus clientes y equipos.