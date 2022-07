El Ayuntamiento y el Consell reactivan la ampliación del Centro 14 tras seis años de paralización y apuestan por más viviendas sociales en Alicante

Mañana de reuniones en el Ayuntamiento de Alicante. Tras el encuentro con la subdelegada para desbloquear proyectos que permitan recuperar la fachada litoral entre la Albufereta y la Serra Grossa, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibió al vicepresidente de la Generalitat y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, en su primera visita oficial al Ayuntamiento de Alicante casi un año después de su toma de posesión.

El encuentro sirvió, principalmente, para firmar el convenio para finalizar las obras de ampliación del Centro 14, paralizadas hace seis años y que cuenta con una inversión de 2,9 millones.

Se trata del segundo convenio firmado entre ambas administraciones con el mismo objetivo firmado en apenas medio año. El anterior se impulsó a finales de 2021, y nació "muerto". De hecho, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado mes de mayo la renuncia a la ejecución del convenio suscrito para la "Ampliación del centro de recursos para la juventud (Centro 14), correspondiente a 2021”, y a su vez al cobro del anticipo previsto en el pacto, por importe de 312.000 euros. Ese trámite era de obligado cumplimiento para que ambas partes hayan podido firmar este lunes un nuevo convenio para este ejercicio 2022.

Dadas las fechas en que este convenio fue formalizado, diciembre de 2021, "no pudo iniciarse el proceso de licitación de las obras y por lo tanto no pudieron ejecutarse en el ejercicio 2021 ninguna de las actuaciones a que el convenio comprometía", según recogía el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno hace dos meses, que continuaba: "Aunque esta circunstancia se conocía al firmarse el convenio, se decidió formalizarlo a pesar de que el mismo no llegaría a ponerse en marcha. La intención de la firma, a pesar de la fecha, era que supusiera el comienzo de un proceso para la financiación del edificio que ahora va a tener continuidad con la aprobación de un nuevo convenio para el 2022, en unas fechas en las que si permitirá poder licitar y ejecutar obras en este ejercicio".

Ahora, ambas administraciones han vuelto a firmar un nuevo convenio con el espíritu de que sea el definitivo. El documento establece las aportaciones del Consell para financiar las obras, estipuladas en una primera aportación de 728.000 euros en el ejercicio 2022, así como 2.284.000 euros en el año 2023 con el resto de la subvención. Las aportaciones con cargo al Ayuntamiento de Alicante se destinarán a atender los honorarios facultativos, cifrado en 85.000 euros, para la dirección, ejecución de obra y de coordinación de la seguridad y salud, según han explicado desde el gobierno municipal.

La ampliación del Centro 14 representa el 60% de la superficie construida del edificio, que es un inmueble con seis plantas y un sótano. Las obras previstas contemplan toda la rehabilitación del edificio de servicios con la reforma integral del palacete, que es un inmueble con seis plantas y un sótano, así como la terminación del ala recayente a Virgen de Belén con la ampliación de nueva planta, situada en el solar que está situado en la esquina, y el objetivo es terminar cuanto antes, para poder poner en uso el edificio entero para los jóvenes.

El Patronato de la Vivienda tiene previsto sacar a licitación en los próximos días la contratación de las obras del Centro 14, así como el contrato del servicio de dirección facultativa de las obras. El regidor ha explicado que “el objetivo marcado es poder tener licitadas las obras en septiembre y finalizadas en 2023, es una importante intervención que va a ser prioritaria, y se quiere tenerla finalizada cuanto antes, ya que se ha tenido que esperar una década a que la Generalitat Valenciana la desbloqueara y financiara”.

Otros proyectos

El regidor se ha mostrado "muy satisfecho" al finalizar la reunión, destacando que “se va a trabajar conjuntamente con la máxima colaboración y coordinación entre ambas instituciones”. Al margen del Centro 14, Barcala ha explicado que durante la reunión se han puesto sobre la mesa proyectos municipales para ampliar el parque de vivienda social, en alusión a "las viviendas intergeneracionales que dan un resultado excepcional". El Ayuntamiento trabaja en dos nuevos proyectos, en Benalúa y San Blas, que repliquen la idea de Plaza América. "Así como la vivienda social enfocada al Plan de vivienda joven para dar esa oportunidad que nuestros jóvenes necesitan para independizarse e iniciar un proyecto de vida” ha añadido Barcala, quien ha destacado que Alicante "cuenta con uno de los parques públicos de viviendas sociales más importantes con más de 750, que se quiere seguir incrementando y colaborando con la Generalitat en líneas de trabajo conjunto”.

Por su parte, el vicepresidente Illueca también ha avanzado en trabajar conjuntamente para disponer de más vivienda social, haciendo alusión al tanteo y retracto como vía para la adquisición de nueva vivienda pública. Illueca también ha mostrado el compromiso del Consell de desbloquear los problemas sobrevenidos en la rehabilitación de viviendas en el barrio Miguel Hernández, que espera que se solucionen en breve. "Los técnicos están trabajando", ha apuntado, a la vez que ha anunciado que habrá una segunda fase para rehabilitar otros dos bloques de viviendas en el barrio alicantino.