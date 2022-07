Los regantes exigen que el Júcar-Vinalopó funcione todo el año y el Consell asegura que habrá 50 hm3

El escenario no podía ser el mejor y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó no ha perdido la ocasión durante la reunión de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana ha celebrado en Aspe. El trasvase debe funcionar los doce meses del año y la Confederación Hidrográfica del Júcar debe de dejarse de hipótesis como la de que la infraestructura funcione solo seis meses al año para no perjudicar a la campaña del regadío valenciano.

Relacionadas El Gobierno cierra los acuíferos del Vinalopó para el riego agrícola en la provincia de Alicante