Un hilo que pone a debate la calidad de la educación. La autora alicantina Ana Durá Gómez ha compartido en su cuenta de Twitter una reflexión sobre los contenidos de la enseñanza tras analizar el libro de texto de su hijo y compararlo otro ejemplar, uno que forma parte de otra época y también de otras reglas, las establecidas por la EGB. En cualquier caso, ambos libros tratan la misma materia, Lengua Castellana, y corresponden al mismo curso, sexto, pero las diferencias, como demuestra la mujer en su publicación, son evidentes.

Su conclusión es que "hemos ido a peor", tal como asegura en el cuarto tuit publicado dentro del hilo. La escritora señala ya desde el inicio una cierta pérdida de entidad en la autoría de estos manuales. El libro fuera de uso "está elaborado por Lázaro Carreter, miembro de la RAE", mientras que el actual está confeccionado por un equipo al que más adelante define como "una chupipandi de redactores/licenciados" y cuya obra "es infinitamente inferior a lo que se impartía hace décadas".

Yendo hacia otros aspectos más allá de la firma, la mujer también indica que el cuaderno perteneciente a épocas pretéritas tiene un lenguaje "más adulto" y está "repleto de referencias a Antonio Machado, Borges, Rafael Sánchez Ferlosio o Joan Maragall". En cambio, las citas que se pueden encontrar en el libro de su hijo corresponden a obras adaptadas y a autores de menor importancia. Además, Durá también indica que el libro que se usa en la actualidad tiene un tono "mucho más infantil" y emplea "un vocabulario más sencillo".

Siempre tuve mis dudas, pero aquí tengo la prueba. He tenido que aguardar a que mi primogénito llegase a sexto para confrontar este libro de texto de lengua elaborado por Lázaro Carreter, miembro de la RAE y esté confeccionado por un equipo de profesionales coordinado por pic.twitter.com/WRdFa1mETj — Ana Durá Gómez (@Lynnsinhill) 13 de septiembre de 2022

La autora del hilo va adjuntando a lo largo de su publicación diferentes fragmentos de sendos manuales que muestran ejercicios, textos y epígrafes que componen las páginas de uno y otro libro y que dejan claras las diferencias entre uno y otro ejemplar. Su reflexión ha generado un enorme impacto, que ha quedado reflejado en la cifra de interacciones que acumula la publicación. Miles de retweets y me gustas, y una cadena infinita de comentarios que han reabierto un debate ya conocido y en el que incluso ha participado alguna personalidad política, como Esther del Brío, senadora del Partido Popular.

La representante del PP y varios miles de personas más han podido leer una serie de tuits que muestran una crítica explícita hacia "los diferentes planes de estudios", que según considera la propia autora del hilo, "no ofrecen calidad, sino una evidente merma de lo que ya existía". La mujer cierra su pensamiento con un mal augurio al que no duda en poner palabras: "Como madre el escenario no podía ser más desalentador".