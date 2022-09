Dos días para conocer la ciencia a pie de calle en Alicante mediante talleres, encuentros con científicos y simulación virtual en el Espacio Séneca de Alicante. El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) organiza el evento SCI-DATES “Citas con los investigadores” para acercar la investigación de excelencia que lleva a cabo en salud a la sociedad alicantina. La cita será mañana jueves y el viernes en el complejo que ocupa la antigua estación de autobuses y forma parte del proyecto europeo la Noche Mediterránea de la Investigadoras Goes To School.