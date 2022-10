El bipartito de Alicante sigue adelante con el proyecto de habilitar un aparcamiento de 108 plazas en un solar del barrio de Babel, situado entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles, a pesar del rechazo vecinal. La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto, solicitado por la hoguera Baver-Els Antigons y que rechaza la Asociación de Vecinos Parque del Mar, que a su vez ha pedido reiteradamente al Ayuntamiento que construya en la zona una plaza ajardinada dotada de equipamiento de juegos infantiles y aparatos biosaludables. El involuntario pulso entre asociaciones lo ha ganado, por ahora, la hoguera. La iniciativa tiene un coste de 550.743 euros, un plazo de ejecución de cuatro meses y se proyecta sobre una superficie de 2.722 metros cuadrados. Se prevén habilitar 89 plazas normalizadas, 4 para personas con movilidad reducida, 15 plazas para motocicletas/ciclomotores y 6 de aparcamiento para bicicletas.

El portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la iniciativa del Ayuntamiento surge tras hablar "con vecinos" en "reuniones previas". El concejal no ha concretado más detalles sobre los vecinos ni las reuniones, aunque sí que ha añadido que el aparcamiento también busca un "tema ambiental" de "reducción del tráfico" al "ofrecer una alternativa al vehículo privado". Por la zona, no obstante, no para ninguna línea del transporte urbano.

Frente a la versión del Ayuntamiento, la asociación Parque del Mar insiste en que han presentado hasta cinco escritos por Registro para reclamar una zona verde en esa parcela, una petición que también intentaron (sin éxito) que se abordarse en una pasada reunión de la Junta de Distrito número 3. En una nota, la asociación recordaba también que la petición se trasladó al alcalde, Luis Barcala, cuando fue a visitar el barrio en los primeros meses de vida de la asociación. "No sabemos para qué vino, pues no ha hecho nada de lo que pedimos", lamentan los residentes. La otra asociación de la zona, Gran Vía Sur, aboga por "cumplir el uso dotacional que, según el PGOU, se estipuló para esas parcelas, aunque puestos a elegir entre las dos opciones, mejor la zona verde porque es más necesaria".

Desde la hoguera Baver-Els Antigons, el presidente, Iván Gómez, prefiere huir del enfrentamiento, aunque admite que hace "tres o cuatro años trasladaron la petición al Ayuntamiento" sobre el uso de uno de los solares de la zona. "Comisionados nos trasladaron la necesidad del aparcamiento, al decirnos que no venía más gente al racó porque había problemas para aparcar. El aparcamiento, además, nos viene bien porque así durante los días de Hogueras podemos plantar ahí el racó, sin tener que cortar el parque ni afectar a los vados", ha señalado el presidente de la entidad festera, quien ha añadido que estarían a favor del parque "siempre que también se adecúe" a sus "necesidades" como hoguera, en alusión al espacio habilitado para poder plantar las mesas y sillas. En un comunicado, por otro lado, desde la comisión han reclamado "más presencia policial" en el barrio. "En las dos últimas semanas hemos sido objeto de dos robos con fuerza en nuestra sede social, el último de ellos sin ir más lejos, hace dos noches", han añadido.

Sin ganadores ni perdedores

Ante la polémica, los grupos de la oposición también han tomado posición. El concejal socialista Raúl Ruiz ha asegurado que el bipartito "no puede llamar aparcamiento disuasorio cuando en Hogueras no va a disuadir a nadie porque lo ocupará con una barraca". "Es más, en esa zona el resto del año ni siquiera hay transporte público que permita dejar allí el vehículo y acceder a la Zona de Bajas Emisiones. Esto no es un aparcamiento, es una broma de mal gusto que atenta contra el interés de los vecinos del barrio de Babel", ha apuntó el edil socialista, quien ha añadido: "Barcala ha vuelto a pasar por encima de los alicantinos, imponiéndoles otro homenaje al asfalto donde debía haber una zona verde, como han exigido sus vecinos en muchas ocasiones".

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha anunciado que su grupo va a pedir "esas supuestas solicitudes vecinales que dice el señor Manresa que existen". "A nosotros no nos constan. Lo que sí nos consta es que las asociaciones vecinales de la zona han pedido reiteradamente una zona verde en ese espacio, para favorecer la vida comunitaria de los vecinos", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Compromís Natxo Bellido, ha pedido al bipartito de Barcala "que no gobierne contra las peticiones vecinales". "En la parcela de Babel hay que hacer una zona verde, tal y como han reclamado reiteradamente los vecinos. Antes de hacer nada, el gobierno municipal debe reflexionar, escuchar a los vecinos y que todo el mundo pueda estar a gusto", ha señalado.