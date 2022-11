La noche alicantina será el hilo conductor de los dos festivales de la elección a Bellea del Foc. Las primeras elecciones en la nueva normalidad, tras la pandemia y tras el cambio de calendario, se celebrarán este viernes y sábado en la Plaza de Toros de Alicante. "Bona nit, Alacant" será el título del festival de la elección adulta, mientras que "Tres deseos" es como se denomina el infantil. Ambas elecciones comenzarán a las 20.30 horas. La presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, señala que la intención era comenzar antes, pero que finalmente se empezará a las 20.30 horas para que la gente que trabaja en los comercios pueda acudir.

Una de las grandes novedades de este año es el escenario, más amplio y techado por motivos de seguridad. Martín-Zarco, valora como positivo el cambio: "Este verano hubo un incidente en un concierto y queremos que no haya ningún problema en este sentido. Seguimos a rajatabla todo lo que se nos indica. El formato es novedoso porque el escenario es siempre de otras características pero seguro que nos gusta". Además, destaca que "por fin" se va a poder celebrar una "elección normal" y señala que los cambios son una "apuesta segura".

Festival de la elección

El encargado de dirigir los festivales, Manolo Mira, ha elegido la noche alicantina como tema común de ambos certámenes. La elección adulta se celebrará bajo el lema "Bona nit, Alacant", una expresión que Mira considera "el grito por excelencia que define la elección". El festival contará de tres partes. En la primera en la que se tratará la pandemia, el "de dónde venimos y la noche oscura", señala el delegado artístico de la Federació. La segunda parte contará cómo se vive la noche en Alicante. Mira destaca que "Alicante es la ciudad de la luz y se vive y disfruta de día, pero también de noche".

La tercera y última parte del festival tendrá un aspecto más cultural y estará basada en la cremà. En esta parte aparecerán imágenes "muy antiguas de cremás de hogueras insignes", así como de la evolución de esta noche y de "cómo sigue intacto el seguimiento", destaca Mira. Un festival que contará con 100 actuantes, todos ellos miembros de las hogueras y barracas, a los que tanto Mira como Martín-Zarco han agradecido su tiempo, paciencia y dedicación al no ser profesionales. Una de las grandes novedades del festival adulto es que no tendrá presentador, sino que contará con las voces en off de Arena García, de la hoguera La Cerámica, y de Mario González. El objetivo, indica Mira, es realizar un festival "más dinámico e hilado". Además, sobre la designación de Arena García, destaca que la decisión se ha tomado "porque en la elección el presentador ha sido normalmente un hombre y quería que una mujer tuviera la voz en off".

Más de 200 personas de las hogueras y barracas serán los artistas de los festivales

El festival infantil, "Tres deseos", estará basado en un cuento. En él, una niña será la protagonista y antes de acostarse se asoma a una estrella y le concede tres deseos, que serán las tres partes de la actuación. En ella, participarán 125 artistas también de las hogueras y las barracas, que llevan ensayando cerca de dos meses.

Aforo y entradas disponibles

La Plaza de Toros será de nuevo el escenario elegido para realizar la elección. Un escenario que reducirá su aforo en 800 sitios por motivos de seguridad y que por primera vez tendrá todas las entradas numeradas. No habrá gallinero, y tanto los asientos de grada como los de pista irán vinculados a un único ticket. El cambio supone menos espacio, pero desde Federació cuentan con el lleno absoluto: "Sabemos que quedan entradas, pero es importante mantener que hay que reducir las peticiones de las comisiones porque no han salido tantas a la venta como se hubiera querido", señala Martín-Zarco.

En total, el aforo se situará entre los 5.900 y los 6.000 asientos, en función de la distribución final de las sillas en pista. El precio se ha mantenido en los 10 euros para la entrada general y los 20 para las de pista, y a partir de esta semana ya se pueden adquirir en la propia Plaza de Toros. Una plaza que el Ayuntamiento de Alicante está preparando para que esté techada y que desde Federació esperan que pueda estar cubierta para el año que viene.

Avisos por lluvias

El techado no llegará este año y las tormentas, en principio, tampoco. Aunque algunas aplicaciones móviles advierten de una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 80% para el viernes y el sábado, desde Federació se encuentran tranquilos: "No hay probabilidad de tormentas según Jorge Olcina", el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, destaca la presidenta de Federació, que admite que podría haber algunas lluvias pero leves.

El techado del nuevo escenario también impedirá que el cableado se moje, por lo que, en caso de lluvia, la elección podría continuar adelante sin sufrir en el apartado de grafismos e iluminación. El nuevo escenario, ampliado por seguridad, también permitirá tener más metros útiles para las actuaciones. Además, para la ocasión se ha preparado un decorado que se utilizará en ambas noches al estar bajo la misma temática.