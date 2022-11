"El PSOE en Alicante se parece mucho más a Ciudadanos que a las fuerzas progresistas"

Xavier López se ha convertido, de nuevo, en la alternativa de Podemos para las elecciones municipales de 2023, antes de que las fuerzas de izquierdas negocien posibles coaliciones de cara a la próxima cita electoral. Actualmente, López es el portavoz municipal de la marca Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, donde principalmente confluyen Podemos y Esquerra Unida.

No ha tenido rival en las primeras de Podemos... ¿Significa un aval a la trayectoria de estos años o una falta de alternativas dentro de la formación?

Fui el único candidato que consiguió los avales suficientes y eso es importante porque consolida una organización estable, sólida y que también es capaz de valorar el trabajo que estamos haciendo tanto a nivel interno como en el grupo municipal.

Las bases han avalado prácticamente su propuesta de lista municipal…

Eso me genera tranquilidad y confianza.

¿Le hubiera gustado que la alternativa que promueve Yolanda Díaz hubiera llegado a tiempo para las elecciones municipales?

Es importante que Yolanda Díaz tenga su trayectoria y tiene un reto muy importante por delante, como es crear un espacio unitario de la izquierda transformadora. Pero creo que el aterrizaje en los municipios debe ser cosa de las personas que estamos trabajando en el ámbito local.

Ahora, en ese ámbito local, Podemos y EU están en coalición en el Ayuntamiento. ¿Le gustaría reeditar esa unión para las próximas municipales? ¿Y ampliar el pacto a otras formaciones como Compromís?

Sí. Nosotros tenemos un reciente mandato del Consejo de Círculos que pasa por consolidar el espacio de Unidas Podemos, con el nombre que sea. Y además pasa por intentar ensancharlo con la incorporación de otras fuerzas como puede ser Compromís y, sobre todo, con la incorporación de personas que vienen de los movimientos sociales. El PSOE no está siendo una fuerza transformadora para la ciudad de Alicante. Es más, el PSOE en Alicante se parece mucho más a Ciudadanos de lo que se puede asemejar a las fuerzas progresistas que estamos en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante. Por lo tanto, es importante que las fuerzas progresistas seamos capaces de analizar que si nos unimos somos más que el PSOE y, por lo tanto, podemos ser la alternativa al PP, que es lo que nos interesa. Quien no esté por esa lectura, quien no esté por las confluencias y la unidad tendrá que explicar las razones por las que no lo está.

¿Entra en sus planes que una persona independiente lidere esa futura coalición de izquierdas?

Los experimentos con liderazgos independientes no han terminado de salir bien en esta ciudad, por lo menos en las últimas experiencias. Desde Podemos no excluimos la posibilidad de que pueda existir esa vía a explorar, no la descartamos, pero tampoco vemos imposible que la candidatura se pueda liderar desde las fuerzas políticas transformadoras. Creo que es un debate en el que todavía no estamos, está todo muy incipiente. Todavía tenemos que sentarnos a analizar cómo debe ser esa confluencia. Yo estoy dispuesto a liderar una plataforma unitaria progresista, pero no voy a ir con esa carta a la primera reunión, porque eso implicaría condicionar todo. No podemos ir con nombres antes de sentarnos a hablar de propuestas.

Y más allá de los nombres, ¿a qué número de concejales aspiran? Ahora mismo, su coalición tiene 2 de 29 ediles.

Los números son los que son, y en estos momentos hay dos concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Alicante que forman parte de la candidatura de Unidas Podemos. Además, hay un concejal de Iniciativa y un concejal de Més. Nosotros vamos a ser totalmente generosos en el ámbito de establecer confluencias y acuerdos, aunque Podemos es la principal herramienta política de transformación con la que cuenta la ciudad de Alicante, y eso tiene obviamente que visibilizarse en una candidatura de unidad.

¿Dan por amortizada la marca “Unidas Podemos”?

Nosotros somos defensores de la marca “Unidas Podemos”, pero creemos que no estamos aquí para defender siglas, sino para defender ideas y, sobre todo, a las clases medias, trabajadoras y vulnerables de esta ciudad. Y por lo tanto, cómo se llame la herramienta tiene que ser un poco lo de menos. No nos cerramos ni a reeditar la marca ni a establecer una marca nueva que pueda servir, siempre y cuando esa marca pueda aglutinar a la gente, que es lo que nos interesa.

¿Es un objetivo realista vencer a la derecha, liderada por el PP de Barcala?

El objetivo tiene que ser desalojar al PP del Ayuntamiento de Alicante. Creemos que la suma de las fuerzas progresistas de estos momentos de Alicante, junto a una candidatura potente, con ideas, enraizada en los barrios de la gente activista que está trabajando en los movimientos sociales da para girar los números en el Pleno municipal. El objetivo que nos marcamos es que haya un gobierno progresista, ecologista y feminista en mayo de 2023 y que la correlación de fuerzas sea lo más beneficiosa posible para la izquierda transformadora. Creemos que una correlación de fuerzas como la actual no beneficia a la ciudad de Alicante con un PSOE que capitaliza el voto progresista. Nosotros queremos sumar para que el PSOE cuente menos dentro del arco municipal, siempre con la vista puesta a que en total seamos más que el PP y que Vox.

Habla del PSOE entre críticas, pero para conseguir el objetivo de “desalojar” al PP necesitarán a los socialistas. ¿Van a empeorar esas relaciones en esta recta final hacia las elecciones?

Nosotros con Compromís vamos a intentar generar un marco que permita una confluencia para una candidatura unitaria. Y en eso estamos, trabajando muy bien, codo con codo, para que esa alianza surja de manera natural en las próximas semanas, cuando ellos también aclaren su proceso interno de primarias. Con el PSOE tenemos obviamente muchísimas diferencias, dentro del Gobierno de España y del Gobierno del Botànic. Entendemos que el PSOE es un aliado necesario, pero al que constantemente hay que estar tirando de la cuerda para que haga políticas de izquierdas. Cuanto más votos tenga la izquierda transformadora, menos habrá que tirar del PSOE, porque contará menos.

El PSOE tiene ya candidata a las elecciones municipales, Ana Barceló. ¿Cómo valora la propuesta de los socialistas?

El honor más grande que puede tener una persona es ser alcalde de su ciudad. Eso Ana Barceló no lo va a tener en Alicante. Ana Barceló es una persona que viene a hacer un papel que le ha designado el PSOE para cubrir una tarea en concreto y que, por lo tanto, es una persona con muchísimas carencias a la hora de conocer la ciudad de Alicante. Barceló cuenta con una falta de conocimiento importante de lo que son los barrios, que no sé si se resuelve en los siete meses que quedan para las elecciones municipales. En cualquier caso, tenemos claro que una vez que pasen las elecciones nos vamos a tener que sentar con el PSOE a negociar un gobierno progresista, pero lo queremos hacer con mayor fuerza.

¿Cree que la ciudadanía ya ha olvidado el fiasco del tripartito?

El tripartito fue un gobierno que durante los dos años y siete meses que estuvo al frente del Ayuntamiento impulsó cuestiones de las que se benefició después el gobierno del PP, que además recibió, después de haber arruinado el Ayuntamiento Alicante, unas arcas saneadas. Efectivamente, faltó entendimiento y creo que faltó voluntad y experiencia de gobierno después de más de veinte años sin gobernar en la ciudad de Alicante. Alicante no solamente ha pasado página con el tripartito, sino que, después de ver cómo gestiona el PP los recursos públicos, tiene muchas más ganas de un gobierno progresista.

¿Qué valoración hacer de este mandato, que ya está en su recta final?

Ha sido un mandato nefasto. Hay que reconocer que enfrentarse a una situación como la que vivimos con la crisis sanitaria, con el confinamiento, no es fácil para ningún gobierno. Pero a partir de ahí, lo que hemos visto es una parálisis de la gobernanza municipal desde hace dos años. El peso de Vox sobre las políticas municipales ha sido mucho mayor del que debería de haber sido por la falta de ideas y de proyecto que tiene el PP y Barcala en la ciudad. Es un barco que funciona con un piloto automático y que, a pesar de contar con un momento boyante económicamente, la ciudad, a diferencia de otras como Elche o como València, no ha iniciado un proceso de transformación y eso va a ir en detrimento de la competitividad que pueda tener Alicante en las próximas décadas y del futuro que puedan tener las personas jóvenes en el mundo laboral en nuestro municipio si se quieren quedar aquí.

Y de cara al próximo mandato, ¿cuál cree que deberían ser las prioridades del futuro gobierno municipal?

Dos prioridades fundamentales: la transformación urbana verde, que pasa no solamente por el tema puramente arquitectónico, sino porque vaya acompañado también de una transformación del modelo económico. Y luego los derechos sociales, si queremos ser una ciudad justa y amable y solidaria, lo primero que se tiene que hacer es derogar la ordenanza de la mendicidad. Y no puede ser que tengamos un Plan de la Zona Norte que no se esté aplicando, no puede ser que tengamos un Plan de Inclusión que no se esté aplicando, no puede ser que tengamos un Plan de Igualdad que no se esté aplicando. Tenemos una ciudad planificada, pero sin voluntad política para que se ejecute esa planificación.