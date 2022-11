El PSOE ha pedido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que haga públicas las auditorías externas del servicio de limpieza correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 que se contrataron con la empresa BRAINSTORMING AUDIT, S.L.P. el pasado mes de julio.

De esta forma, la formación socialista ha indicado en un comunicado que el plazo de ejecución de 16 meses se justificó correspondiendo al plazo de prórroga estimado del actual contrato de limpieza, pero esto no impide que puedan evaluarse mientras tanto las cuentas de los tres primeros años. El retraso ya anunciado de la puesta en marcha del contrato posibilita que se estudien estas auditorías antes de dimensionar un servicio del que el PP no ha sabido sacar nunca nada bueno para la ciudad, denuncian desde el PSOE.

En esta línea, lamentan que el alcalde ha necesitado cuatro años de desaciertos con la limpieza de la ciudad para acabar el mandato con un Plan de Residuos que no cumple la Ley, un contrato de limpieza y recogida que se vuelve a retrasar y un vertedero colapsado que sigue sin saber de su futuro.

Asimismo, el portavoz socialista, Miguel Millana, subraya que "la demora en la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos es otro revés a un equipo de gobierno que no ha sabido gestionar el contrato desde que llegó y sólo ha sabido poner más dinero en un sistema de recogida que ensucia más de lo que limpia" y resalta que "es fundamental que se conozcan las auditorías económicas de los años anteriores para saber a qué se debe este despropósito, porque Barcala se ha cansado estos años de ampliar la dotación económica del contrato y sin embargo Alicante está más sucia que nunca. La gestión de la limpieza ha sido un desastre que no ha dispuesto de ningún control estos últimos años y la ciudad merece conocer por qué".

Otro contrato

Así, los socialistas insisten en que las cuentas de los años 2019, 2020 y 2021 deberían conocerse antes de estudiar cualquier devolución de la garantía del contrato, el concejal socialista Raúl Ruiz afirma que "la limpieza de Alicante termina el mandato de Barcala incluso peor de lo que empezó. Seguimos con el contrato de 2012 prorrogado, la mitad del contrato nuevo del vertedero paralizado por incumplir normas medioambientales y la otra mitad que corresponde a la limpieza ya avisan no saber cuándo llegará" y destaca que "lo más preocupante es que en todos estos años Barcala no ha hecho nada por fiscalizar el servicio, ha esperado a julio de 2022 para auditar los últimos cuatro años juntos y esconder deliberadamente su basura. Es fundamental que evaluemos todo lo que se ha hecho mal antes de hipotecar a Alicante con otro contrato fallido, no queremos más Navidades poniendo luces a una ciudad sucia".

La formación socialista insiste también en que la concesionaria del contrato de limpieza también debe responder aún de las inversiones no ejecutadas y ya pagadas en el servicio por el Ayuntamiento de Alicante. Sin ir más lejos, el parque móvil de limpieza que pretendían instalar en Playa de San Juan, junto a la torre del Ciprés, está valorada en más de un millón de euros que desde alcaldía todavía no han aclarado aún cómo liquidarán.