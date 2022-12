Unos dos mil agricultores, empresarios, alcaldes y concejales según los organizadores, la mitad según la Policía Local, han participado este viernes en Murcia en la primera de las tres concentraciones convocadas por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura contra el recorte de agua prevista en el trasvase tras la aprobación de aumento del caudal ecológico del río que lleva más de 40 años enviando agua a la provincia de Alicante para beber, regar y mover industria y turismo. Junto a ellos el secretario general del PSPV en la provincia Alejandro Soler, y la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Albatera, Ana Serna. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha acudido a la marcha, en la que destaca la ausencia del Consell. El martes 20 habrá concentración en València "haya o no haya permiso de la Subdelegación del Gobierno", avanza Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. El permiso ha llegado a las 15 horas de este viernes.

Los manifestantes, que van a ser recibidos por el subdelegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, tratan, ya a la desesperada, de parar la aprobación de la subida de los caudales en el Consejo de Ministros, después de que el plan del Tajo haya superado ya el trámite del Consejo Nacional del Agua.

En riesgo, según los informes técnicos, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo). Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (mil litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora.

El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos en la provincia de Alicante.

La infraestructura del trasvase se planteó hace 43 años para dotar con 421 hectómetros cúbicos al levante español, incluyendo abastecimiento de la población y regadíos. Este volumen se estableció en base a las necesidades medidas de población y hectáreas de cultivo. Ninguno de estos parámetros ha variado significativamente en este tiempo. Sin embargo, nunca ha llegado ese volumen de agua, y la media en estos años no supera el 50% de los volúmenes totales. Los meses en que los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía no cumplen con el volumen de almacenamiento fijado en las reglas de explotación para cada mes no se trasvasa nada. Ya existen unas reglas definidas y ajustadas a las necesidades.

La Generalitat de Ximo Puig ha acudido 40 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, lo que equivale a una vez cada mes y medio, bien con el Gobierno de Mariano Rajoy o bien contra el Ejecutivo que presidente el socialista Pedro Sánchez.

Del total de ocasiones en las que ha recurrido a la justicia, tres son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra el Ministerio para defender los intereses de los regantes y, además, ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como, por ejemplo, personándose en 25 procedimientos contra Castilla-La Mancha para oponerse a recortes de los caudales que llegan a través de este acueducto.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), Lucas Jiménez, ha dicho que esta "es una batalla que libramos los agricultores, pero que va a afectar a toda la sociedad, y en el mejor de los casos a los bolsillos de las economías domésticas con incrementos de precios".

En la concentración, además de la directiva del Sindicato, estaban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP) y el consejero de Agricultura, Antonio Luengo; el líder de VOX en la Región, José Ángel Antelo y el diputado nacional de esta formación Joaquín Robles; además de la secretaria general del PP en la provincia de Alicante y diputada del Ciclo Hídrico en la Diputación de Alicante, Ana Serna.

Serna ha señalado que el PP "está y estará siempre al lado de los agricultores en cualquier acción que emprendan en defensa del agua y de sus intereses mientras el Gobierno de Pedro Sánchez siga con recortes hídricos bajo el silencio cómplice del presidente de la Generalitat, Ximo Puig".

"Hoy demostramos que mientras ellos recortan derechos a los regantes, a nosotros nos tendrán dando la cara en defensa de los intereses hídricos de la provincia", ha subrayado la también diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, que ha espetado que "han recortado el trasvase más de 20 veces y plantean como solución el agua desalada, cuando saben que no es viable".

Por su parte, Lucas Jiménez, ha asegurado tras entrevistarse con el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez. Este ha subrayado que ""no da por perdido este partido de ninguna de las maneras", y recalca que él está con los regantes de su tierra y con los de la Comunidad Valenciana, pero eso no quiere decir que esté en contra de Castilla-La Mancha, pero sí en contra de que su presidente, Emiliano García Page "quiera rematar a todo el mundo que no piensa como él; no es razonable".

Pidió respeto a García Page para los murcianos. "No le vamos a permitir que nos falte al respeto ni que se erija en portavoz del ministerio porque no lo es", al tiempo que criticó la presencia de López Miras en la concentración en lugar de "buscar soluciones. A él le gustan las pancartas y las manifestaciones", añadió.

"No es momento de ponernos gorras de partidos, sino de colocarnos una camiseta grana, verde de Andalucía y la señera valenciana" Lucas Jiménez - Presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura

"Esperamos que nunca jamás tengamos que prescindir del trasvase, pero si alguna vez tuviéramos que hacerlo, también tengo que decir que hay que estar preparados, y significa poner en marcha procedimientos del agua que en algún momento dado pudiera no recibirse del Tajo", ha agregado, en clara alusión a la desalación con un precio "razonable".

Por su parte, López Miras señaló que "no a la hoja de ruta del Gobierno para cerrar el trasvase", en un momento "crucial para el presente y el futuro de la Región", ya que se está jugando "miles de puestos de trabajo y miles de oportunidades para las familias".

Por ello, subrayó: "No vamos a aceptar ningún tipo de acuerdo que suponga recortar una sola gota del trasvase, ni del 50% ni del 25% ni del 20%".

Además, se reafirmó en que el recorte "es una decisión estrictamente política porque no hay un solo informe científico ni técnico que lo avale", señaló, en coincidencia con Lucas Jiménez, quién abundó que "no es momento de ponernos gorras de partidos, sino de colocarnos una camiseta grana, verde de Andalucía y de los colores de la señera" de valenciana.

Desde VOX se ha recordado la defensa que se hace desde hace muchos años de un Plan Hidrológico Nacional y la interconexión de cuencas "y lo decimos en Murcia, en Toledo y en Zaragoza, exactamente el mismo mensaje".