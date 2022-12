"Tendría que haber un cambio muy brusco de mutación del virus como para preocuparnos por una variante del covid de mayor gravedad". El inmunólogo José Miguel Sempere, catedrático de la Universidad de Alicante, coincide con el resto de expertos consultados por este diario sobre las posibles repercusiones de la crítica situación que están viviendo en China, donde la pandemia se ha recrudecido, en que el mensaje a transmitir en estos momentos es de “tranquilidad” no exenta de “precaución”.

A saber, la dosis de refuerzo de la vacuna que corresponde a cada edad, y mascarillas siempre que los espacios sean cerrados y con mucha gente.

Vacuna

Aseveran que de momento no hay por qué preocuparse porque ningún dato apunta a que surja una mutación de mayor gravedad, y que la que está provocado los contagios masivos en China ya ha pasado por nuestro país sin mayor repercusión porque la vacuna ha demostrado su efectividad científica y ha ido parando el nivel de infección, que no ha sido más grave.

La distinta forma de gestionar la pandemia en el país asiático es lo que consideran tanto los científicos, como la responsable de Epidemiología en la conselleria, Herme Vanaclocha, que está provocando el aluvión de casos, al apostar por el covid cero y aislar a una población que no se ha vacunado al nivel del resto del mundo, ni con las mismas vacuna tampoco.

“No tienen inmunidad, si añades que no tienen cobertura vacunal como el resto de países y que la que han usado es menos eficaz, es una tormenta perfecta. El peligro de este virus está en la mayor probabilidad de mutación cuanto más circula e infecta”, precisa la responsable de Sanidad.

Al igual que los científicos pone el acento en la necesaria precaución de tener la dosis de recuerdo frente al covid. “Es una tontería no aprovechar una vacuna eficaz” -subraya-, así como en el uso razonable de la mascarilla, porque los contagios no los evita.

Globalización

La también inmunóloga de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ester Caparrós, corrobora que el país asiático ha dejado las puertas abiertas a que el virus mute y que cualquier medida se debe llevar a cabo a nivel globalizado “porque el virus no entiende de fronteras y circula libremente”.

De ahí que lo fundamental en estos momentos, tal y como se ha venido demostrando, es “una estrategia común como mínimo a nivel europeo”.

Confía por otra parte en la vacunación y en el hecho de que la variante China “ya se ha detectado en España, está aquí pero sin tanta incidencia, eso nos da tranquilidad entre comillas -concluye-, porque estamos protegidos”.

Prevención

“Ni de lejos estamos en la situación de hace tres años y la gente está vacunada en un alto porcentaje. Esto ofrece una situación de tranquilidad, aunque o signifique que debamos pensar que no pasa nada. La alerta es más por cuestión de prevención”, precisa a su vez el profesor de la UA y miembro de la Asociación de Enfermería Comunitaria, José Ramón Martínez Riera.

Recalca que el porcentaje de inmunidad híbrida aquí es elevado entre la proporcionada por la vacuna y tras el contacto con el virus. De lo que se trata, abunda, es de actuar como otros países y como ha anunciado la ministra Darias: pruebas covid al que viaje desde China o pauta de vacunación completa.

No obstante, el doctor Francisco Jover, coadjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Sant Joan, no deja de señalar que quizá estas medidas llegan ya tarde, puesto que el virus no tienen fronteras y la crítica situación China no es de ayer.

Coincide en que ya conocemos la infección y en que el proceso de vacunación es eficaz. “Es precisamente la vacuna lo que está permitiendo que la política no sea tan restrictiva y se conviva con el virus”, apunta Jover, quien añade que toda medida conducente a evitar la enfermedad es bienvenida, como la del cribado de inodoros en vuelos de China por parte de EE UU para determinar si poner en cuarentena algún avión.

Con respecto a las medidas de control en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández por parte de Aena, a preguntas de este diario concretan que “se está trabajando y en contacto permanente con el Ministerio de Sanidad para recibir instrucciones oportunas, en función de las medidas que se establezcan en coordinación con las comunidades”.

La dirección general de Salud Pública coordina con Aena un documento para pedir el certificado covid digital o similar a los procedentes de China.